Diyarbakır\'da ilk kez bir yapay kalp kapağı kaçağı kasık damarından kapatıldı

Diyarbakır'da bir hastanın yapay kalp kapağındaki kaçak, kapalı yöntemle giderildi.

Üç çocuk babası 50 yaşındaki Eyüp Bitkin, 13 yıl önce ani nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mitral kapak replasmanı (yapay kapak) operasyonu geçirdi.

Yaklaşık 3 ay önce şikayetlerinin yeniden başlaması üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Bitkin'de yapay kalp kapağı kenarında kaçak tespit edildi.

Kaçak nedeniyle Bitkin'in kalbinin pompalama gücü yüzde 35'e kadar geriledi, hastada ileri derecede kalp yetmezliği gelişti.

İkinci açık kalp ameliyatının riskli olması nedeniyle Bitkin'in kapalı yöntemle tedavi edilmesine karar verildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çap ve ekibi tarafından gerçekleştirilen işlemde, kasık damarından anjiyografik yöntemle kalbe ulaşıldı.

Kalbin odacıkları arasındaki zar geçilerek protez kapağın kenarındaki kaçak, özel bir tıkaç yardımıyla başarıyla kapatıldı.

Taburcu edilmesinin ardından kontrole gelen Bitkin'in sağlık durumunda iyileşme görüldü.

"Bu işlem yapılmasaydı hastanın durumu daha da kötüleşecekti"

Doç. Dr. Çap, AA muhabirine, hastanın başvurduğunda ileri düzeyde kalp yetmezliği, nefes darlığı, halsizlik ve çarpıntı şikayetleri bulunduğunu söyledi.

Hastanın durumunu üç boyutlu ekokardiyografi ile ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini belirten Çap, şunları kaydetti:

"Hastaya başka merkezde yeniden açık ameliyat önerilmişti. Ancak mevcut kalp yetmezliği ve ikinci ameliyatın yüksek riski göz önünde bulundurularak hastamızı ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Üç boyutlu ekokardiyografi ile kaçağın konumunu ve büyüklüğünü belirledikten sonra kapalı yöntemle kapatılmaya uygun olduğuna karar verdik. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji konseyinde yapılan değerlendirme sonucunda da ikinci ameliyatın taşıdığı risk nedeniyle kaçağın kapalı yöntemle kapatılması kararlaştırıldı."

Bu işlemin Diyarbakır'da ilk kez başarıyla yapıldığını belirten Çap, hastayı başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini dile getirdi.

Çap, "Anjiyografik yöntemle kasık damarından girdik. Kalbin odacıkları arasındaki zarı geçerek kalbin sol tarafına ulaştık. Protez kapağın kenarındaki kaçaktan geçip tıkaç olarak adlandırdığımız özel bir kapama cihazıyla deliği kapattık. İşlem sonrası takiplerde herhangi bir problem yaşanmadı. Nefes darlığı gerileyen hastamızı taburcu ettik. Kontrolde kaçağın belirgin şekilde azaldığını gördük. Hastanın nefes darlığı, çarpıntı ve halsizlik şikayetlerinde de azalma oldu. Hastamızı böyle görmek bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Operasyon öncesinde hastanın kalbinin yüzde 35 düzeyinde çalıştığını ifade eden Çap, şunları aktardı:

"Bu işlem yapılmasaydı hastalık ilerleyecek ve hastanın durumu daha da kötüleşecekti. Kalp yetmezliği, tedavi edilmediğinde ciddi nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluğa, ilerleyen dönemlerde sık hastane yatışlarına, yoğun ilaç kullanımına ve ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Uyguladığımız tedaviyle kalp yetmezliğinin ilerlemesini engelledik. İlerleyen dönemde kalp fonksiyonlarında da belirgin düzelme bekliyoruz."

"Şu an gayet iyiyim"

Bitkin de birkaç aydır ciddi nefes darlığı çektiğini ve kendisine önerilen ikinci açık ameliyattan büyük korku duyduğunu söyledi.

Kapalı yöntemle tedavi edilmesi yönündeki kararın ardından korkularının geçtiğini ifade eden Bitkin, "Riskli olduğu için açık ameliyatı reddettim. Daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Burada sağ olsun Murat hoca, ameliyatı kapalı yöntemle yaptı. Her şey iyi geçti. Şu an gayet iyiyim. Murat hocaya kontrole geldim. Değerlerime baktılar. Murat hoca, 'Her şey iyi, sıkıntı yok.' dedi. Gayet iyi nefes alıyorum. Tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.