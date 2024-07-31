Diyarbakır'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Diyarbakır'da bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı. Eylemde İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

31.07.2024 19:32
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Diyarbakır'da bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması Diyarbakır'da, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen eylemle protesto edildi. Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nde Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

STK'lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, şunları söyledi:

"Kıymetli dostlar dün asil bir lider, korkusuz mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Haniye emanetini Rahmeti Rahmana teslim ederek, Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz el-Rantisi'nin aziz davasındaki izlerini takip ederek şehitler kervanına katıldı. İsmail Haniye, 3 oğlunu 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren, 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır' diyen, iman iddiasını mücadele, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten biriydi. Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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