Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü

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Diyarbakır'da bir kadın, dini nikahla yaşadığı adam tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

22.10.2024 21:16
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Diyarbakır'da A.Ş., dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Evin Demirtaş'ı sokakta tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü. Olay öncesi A.Ş.'nin yaklaşık 2 saat Demirtaş'ın geçeceği sokak üzerindeki bir kahvehanede beklediği ortaya çıkarken cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. İddiaya göre A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takibe etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., Demirtaş'ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Bu sırada silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Ancak, kovalamaca sonunda A.Ş.'nin peş peş ateş açmasıyla Demirtaş, yere yığıldı. Saldırgan A.Ş., olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu arada A.Ş.'nin kıraathanede beklediği ve Demirtaş'a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü
Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayapınar, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • murat atmaca:
    ciddi Bir şiddet artışı var ,,nereye gidiyor bu memleket,, kardeşimize Allah rahmet eylesin 38 1 Yanıtla
  • Mehmet Yıldırım:
    bundan 20 25 yıl önce bu kadar aile içi olaylar olmuyordu ne olduysa İstanbul sözleşmesi aileyi dağıttı bıraktı kadının beyanı esastır diye diye içine ettiler 20 15 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    Sözleşmeyi bilmem ama toplum bunları kendi içinde bastırıyor olsa da gün yüzüne çıkmıyordu ondan dolayı duymuyorsun ve de 25 yıl önce ki medya iletişim son yıllarla kıyaslanamaz 0 0
    Bilgehan Göktürk:
    Ne saçmalıyorsun? 0 0
  • Ali :
    Güzel Ülkemiz artik yasanacak yer olmakdan cikmis, ne adalet var ne insana saygi. Artik ücüncü Dünya ülkelerinden bir farkimiz kalmadi 26 2 Yanıtla
  • Mehmet Demirci:
    İdam yani kısas şart yoksa bunun önüne geçilemez Osmanlı’da böyle bir şey yoktu İsviçre kanunları bize göre değil 10 2 Yanıtla
  • mehmed demir:
    hepsi kro 2 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DİNİ NİKAH LI EŞ NASIL OLUYOR 1 4 Yanıtla
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