Diyarbakır\'da Kadınlara Saldırı: Zihinsel Engelli Şüpheli Gözaltında

DİYARBAKIR'da kadınlara ve park halindeki araçlara saldırdığı iddia edilen ve zihinsel engelli olduğu ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; zihinsel engelli olduğu öne sürülen kişi, yoldan geçen kadınlara ve park halindeki araçlara saldırdı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında yeri tespit edilen şüpheli yakalanıp gözaltına aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.