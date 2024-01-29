Diyarbakır'da kardan kapanan 474 kilometre yol ulaşıma açıldı

22 kırsal mahalleye ulaşım yeniden sağlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 22 kırsal mahalleye ulaşımı yeniden sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde 29 araç ve 46 personelle 24 saat esasına göre yaptığı çalışmada, 30 kırsal mahalleden 22'sinde 474 kilometre yol açtı.

Çalışmalar çerçevesinde Çermik'te 32, Çüngüş'te 102, Dicle'de 47, Hani'de 61, Kulp'ta 108, Lice'de 92 ve Silvan'da 32 kilometre yol açıldı.

Kar yağışının devam ettiği Kulp ilçesinde ekipler, 8 yerleşim yerinde kapalı olan yaklaşık 100 kilometre yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolda kalan aile evine ulaştırıldı

Ekipler, gece yol açma çalışması yürüttüğü Silvan ilçesi Boyunlu- Bayrambaşı grup mahalle yolunda araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan aileyi evine ulaştırdı.