Diyarbakır'da 'Kasap Abla' Kadın Esnafın Başarılı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 'Kasap Abla' Kadın Esnafın Başarılı Hikayesi

Diyarbakır\'da \'Kasap Abla\' Kadın Esnafın Başarılı Hikayesi

Dicle Üniversitesi mezunu Hürrem Yakşi, ailesinin işlettiği mahalle kasabında 9 yıldır çalışıyor. 'Kasap Abla' olarak tanınan Yakşi, hijyen ve temizlik konusundaki titizliğiyle dikkat çekiyor.

09.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu olan Hürrem Yakşi (40), 9 yıldır, ailesinin 3 kuşaktır işlettiği mahalle kasabında çalışıyor. Mahallelinin 'Kasap Abla' diye seslendiği Yakşi, "İşimi çok seviyorum. Bazen araçta sağa sola gidince çocuklar, 'Kasap Abla' geldi diyorlar. Onların tepkileri de çok güzel" dedi.

Yenişehir ilçesi Huzurevleri semtinde yaşayan Hürrem Yakşi, 2013'te Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Devlet memuru olabilmek için KPSS'den yeterli puan alamayan Yakşi, mahallede ailesinin 3 kuşaktır işlettiği kasapta çalışmaya başladı. Kasapta 9 yıldır çalışan Yakşi, bu sürede et doğramayı, pastırma ve sucuk yapmayı öğrendiğini belirterek, "KPSS ile atanamadım, atanma puanları çok yüksekti. Onun için ben de kardeşime yardıma gelmeyi tercih ettim. Kendi isteğimle geldim. Kadın kasap marketlerde olabilir ama esnaf dükkanında yok, neredeyse hiç görmedim. Ben de kasap dükkanına gelmeyi tercih ettim. Dededen oğula, oğuldan toruna 3 kuşaktır bu mesleğin içerisindeyiz. Zaten babam da yapıyordu, o kardeşimi yetiştirdi, kardeşimle beraber beni de yetiştirdi. Şimdi 9 yıldır buradayım, çeşitli ürünler çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİ SEVİYORUM'

Çevredekilerin kendisini 'Kasap Abla' olarak tanıdığını belirten Yakşi, "Farklı şeyler yapmayı da düşündüm. Köfte çıkartıyorum, Diyarbakır işi pastırmalarımız var. Yeni jenerasyonda, pastırmayı benden başka çıkaran kimse yok neredeyse. Tabii evde hanımlar kendi aralarında yapabiliyorlar ama biz satış olarak pastırma çıkartıyoruz, şırdan ile dolduruyoruz. Köfte, sucuk çıkartıyoruz, ayrıca dükkanda tavuk çeşitlerimiz de var. Bütün mesleklerin zorlukları vardır. Esnaf olarak ev ortamından bayağı uzak kalıyorsunuz. Pek fazla aileye vakit ayıramıyorsunuz. Esnaf olunca bazen akşam 8'e kadar kalma zorunluluğu yaşıyoruz ister istemez. Ama onun dışında işimi seviyorum. Yaptığım iş güzel, özellikle hijyene çok önem veriyorum. Bu benim en büyük prensibim. Temizlik ve titizlik, hijyen çok önemli. Yaptığım iş de keza öyle. Sucukları ben yoğururum, doldururuz, pastırmaları da öyle. Çevre esnafın çoğu tanıyor beni, yıllar oldu buradayım. Bazen araçta sağa sola gidince, çocuklar, 'Kasap Abla geldi' diyorlar. Onların tepkileri de çok güzel" diye konuştu.

'KADIN ELİNİN OLMASI, TEMİZ VE GÜVENİLİR OLMASINI SAĞLIYOR'

Yusuf Yakşi (34) de ablasıyla çalışmanın eğlenceli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 9 yıldır ablamla beraber bu işi yapıyoruz. Aile olarak çalışmanın vermiş olduğu rahatlık, huzur ve güven konusu her şeyin başında yer alır. Bunun dışında bir kadın elinin işin içerisinde olması ise daha temiz ve daha güvenilir olmasını sağlıyor. Yani aile içerisinde bu işi yaparsanız her ürününüz, ne yaparsanız yapın muhakkak temiz ve ahlaki oluyor."

Haber- Kamera: Selim KAYA- Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Dicle Üniversitesi, Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Kasap Abla' Kadın Esnafın Başarılı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:08:58. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Kasap Abla' Kadın Esnafın Başarılı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.