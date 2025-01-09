Diyarbakır\'da \'Kasap Abla\' Kadın Esnafın Başarılı Hikayesi

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DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu olan Hürrem Yakşi (40), 9 yıldır, ailesinin 3 kuşaktır işlettiği mahalle kasabında çalışıyor. Mahallelinin 'Kasap Abla' diye seslendiği Yakşi, "İşimi çok seviyorum. Bazen araçta sağa sola gidince çocuklar, 'Kasap Abla' geldi diyorlar. Onların tepkileri de çok güzel" dedi.

Yenişehir ilçesi Huzurevleri semtinde yaşayan Hürrem Yakşi, 2013'te Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Devlet memuru olabilmek için KPSS'den yeterli puan alamayan Yakşi, mahallede ailesinin 3 kuşaktır işlettiği kasapta çalışmaya başladı. Kasapta 9 yıldır çalışan Yakşi, bu sürede et doğramayı, pastırma ve sucuk yapmayı öğrendiğini belirterek, "KPSS ile atanamadım, atanma puanları çok yüksekti. Onun için ben de kardeşime yardıma gelmeyi tercih ettim. Kendi isteğimle geldim. Kadın kasap marketlerde olabilir ama esnaf dükkanında yok, neredeyse hiç görmedim. Ben de kasap dükkanına gelmeyi tercih ettim. Dededen oğula, oğuldan toruna 3 kuşaktır bu mesleğin içerisindeyiz. Zaten babam da yapıyordu, o kardeşimi yetiştirdi, kardeşimle beraber beni de yetiştirdi. Şimdi 9 yıldır buradayım, çeşitli ürünler çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİ SEVİYORUM'

Çevredekilerin kendisini 'Kasap Abla' olarak tanıdığını belirten Yakşi, "Farklı şeyler yapmayı da düşündüm. Köfte çıkartıyorum, Diyarbakır işi pastırmalarımız var. Yeni jenerasyonda, pastırmayı benden başka çıkaran kimse yok neredeyse. Tabii evde hanımlar kendi aralarında yapabiliyorlar ama biz satış olarak pastırma çıkartıyoruz, şırdan ile dolduruyoruz. Köfte, sucuk çıkartıyoruz, ayrıca dükkanda tavuk çeşitlerimiz de var. Bütün mesleklerin zorlukları vardır. Esnaf olarak ev ortamından bayağı uzak kalıyorsunuz. Pek fazla aileye vakit ayıramıyorsunuz. Esnaf olunca bazen akşam 8'e kadar kalma zorunluluğu yaşıyoruz ister istemez. Ama onun dışında işimi seviyorum. Yaptığım iş güzel, özellikle hijyene çok önem veriyorum. Bu benim en büyük prensibim. Temizlik ve titizlik, hijyen çok önemli. Yaptığım iş de keza öyle. Sucukları ben yoğururum, doldururuz, pastırmaları da öyle. Çevre esnafın çoğu tanıyor beni, yıllar oldu buradayım. Bazen araçta sağa sola gidince, çocuklar, 'Kasap Abla geldi' diyorlar. Onların tepkileri de çok güzel" diye konuştu.

'KADIN ELİNİN OLMASI, TEMİZ VE GÜVENİLİR OLMASINI SAĞLIYOR'

Yusuf Yakşi (34) de ablasıyla çalışmanın eğlenceli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 9 yıldır ablamla beraber bu işi yapıyoruz. Aile olarak çalışmanın vermiş olduğu rahatlık, huzur ve güven konusu her şeyin başında yer alır. Bunun dışında bir kadın elinin işin içerisinde olması ise daha temiz ve daha güvenilir olmasını sağlıyor. Yani aile içerisinde bu işi yaparsanız her ürününüz, ne yaparsanız yapın muhakkak temiz ve ahlaki oluyor."

Haber- Kamera: Selim KAYA- Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,