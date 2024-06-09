Diyarbakır'da Kayyum Protestosunda Olaylar Çıktı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - DEM Parti tarafından Diyarbakır'da, Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasını protesto amacıyla düzenlenen yürüyüş sırasında çıkan olaylarda, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de güvenlik güçleriyle yaşanan arbede arasında kaldı.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik protestolar sürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı'nca merkez Yenişehir ilçesindeki AZC Plaza önünden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yürüyüş düzenlendi. Diyarbakır Valiliği'nce kentte süren eylem ve etkinlik yasaklarına rağmen iznin verildiği yürüyüşte gerginlik yaşandı. Yürüyüşte yer alan DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Ceylan Akça Cupolo, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilleri Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, polis ile yürüyüştekiler arasında slogan atma nedeniyle çıkan tartışma nedeniyle oluşan müdahale arasında kaldı. Sık sık gerginliğin yaşandığı yürüyüş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu.

Büyükşehir belediyesi önünde kalabalığa seslenen DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, kayyum uygulamalarına yönelik mücadelelerini yürüteceklerini ifade edere uygulamanın AKP'nin yıkımına neden olacağı mesajını verdi. Halkın iradesine sahip çıkacaklarını söyleyen Uçar, şöyle devam etti:

'Hakkari'de atanan kayyımın devamı gelmeyecek'

"Diyarbakır'da bütün halkımızla beraber 2016 yılından bugüne kayyumla yol almaya çalışan ama 31 Mart seçimlerinde çürümüşlüğü ayan beyan açığa çıkan bu kayyum uygulamasına karşı en güçlü cevap verdiğimiz yerlerden birindeyiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakkari'de atanan kayyumun devamı gelmeyecek. Ne Akşaner, ne Bahçeli tek yol demokrasidir o da Kürtlerin mücadelesidir. Onları buraya davet ediyoruz. Kayyum meselesini yeniden oturup, düşünsünler. Kayyum demek, AKP'nin yıkımı, bitmesi demektir. Eğer gitmek istiyorsa, saygı duyacağız, direnişimizi daha da büyüteceğiz. Ne adaletsizliğinizle, ne savaş politikanıza, ne uyguladığınız tecride, ne de kayyum politikasına boyun eğmeyen bir Kürt iradesi var. Ne halkımızın iradesinin gasp edilmesini izin vereceğiz, ne de onların bu yolda yeni ittifaklar kurmalarına izin vereceğiz."