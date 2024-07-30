Diyarbakır'da Kürtçe yazıların silinmesi protesto edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kürtçe yazıların silinmesi protesto edildi

Diyarbakır\'da Kürtçe yazıların silinmesi protesto edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde Kürtçe yazıların silinmesi valilik kararıyla protesto edildi.

30.07.2024 20:40  Güncelleme: 21:28
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle, valilik kararıyla caddelerde Kürtçe yazıların silinmesi protesto edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı yazılarının Valilik kararıyla silinmesi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde bir araya gelen aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in de bulunduğu grup, Kürtçe yazının silindiği Gevran Caddesi'nde yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Küçük, dillerin yok sayılmayacağını ifede ederek, caddelerde yazılan Kürtçe yazıların silinmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. Eş Başkan Küçük, "Sokaklarımızda, caddelerimizde 18 yıldır çift dilli yazılmış olan önce yaya ve yavaş kelimelerinin silinmesiyle başlayan ve bunu kabul etmeyen bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Dillerin, halkların arasına ayrımcılık sokmak günahtır, yazıktır. Dilleri yok saymak, dilleri yok etmeye çalışmak, görmezden gelmek günahtır yazıktır. Kürtler bu coğrafyada 100 yıldır dil ve kültür mücadelesi vermektedir. Bu mücadelenin sonucunda, devlet bunca mücadelenin sonrasında kendi devlet kanalında TRT Kürdi dedikleri bir kanalı bile açmıştır. Elbette bu, coğrafyada verilen mücadelenin, dilimizden, toprağımızdan vazgeçmeyeceğimizin bir sonucudur. Ama başka sonuçları da var. Bu halk ezelden beri büyüklerinden öğrendiği dilini yaşatmak ve büyütmek istiyor. Bu halk, kendi dilinde edebiyat yapmak, şiir yazmak istiyor. Bunun önünde nasıl bir engel olabilir" dedi.

'İhtiyaç talep edilen her dilde hizmet vereceğiz'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, dil kursları açacaklarını bildiren Eş Başkan Küçük, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz yerel yönetimlerin hafızası ve deneyimi var. Bu deneyim dillerle büyüyen bir tecrübedir.  Bu tecrübe bugüne kadar hiçbir topluma, hiçbir topluluğa zarar vermedi. Aksine demokratik kültürü, barış kültürünü yaşamayı ön gördü. Bugünden sonra da böyle olacak. Demokratik değerler, demokratik kültür çok dillik çerçevesinde yerel hizmetlerin mümkün olabildiği Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye göstermektir dileğimiz. Yerel hizmetlerde çok dillilik, halklar saygıdan ibarettir. İhtiyaç talep edilen her dilde hizmet vereceğiz. Önümüzdeki süreçte dil kursları açacağız. Bunun önünde yasal bir engel yoktur. Diller yasaklanamaz. Diller halkların onurudur. Bu onuru yaşatmak hepimizin görevidir."

Konuşmaların ardından yapılan 5 dakikalık oturma eyleminin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kürtçe yazıların silinmesi protesto edildi - Son Dakika

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