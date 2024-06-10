Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Ağaç Devrildi, Reklam Tabelaları Eğildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Ağaç Devrildi, Reklam Tabelaları Eğildi

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da gün içinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Yenişehir Mahallesi'nde bir ağacın elektrik panosunun üzerine devrilmesine neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Aynı rüzgar nedeniyle Diyarbakır-Silvan kara yolunda da bazı reklam tabelaları eğildi.

10.06.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
DİYARBAKIR'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, Silvan kara yolundaki bazı reklam tabelaları da eğildi.

Kentte gün içinde aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi'nde kaldırımın kenarındaki ağaç, elektrik panosunun üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Diyarbakır-Silvan kara yolunda da bazı reklam tabelaları eğildi.

Diyarbakır\'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Ağaç Devrildi, Reklam Tabelaları Eğildi
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Çevre, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Ağaç Devrildi, Reklam Tabelaları Eğildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:50:59. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Ağaç Devrildi, Reklam Tabelaları Eğildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement