Diyarbakır'da leyleklerin Kabaklı Göleti'nde kışladığı ilk kez tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da leyleklerin Kabaklı Göleti'nde kışladığı ilk kez tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da iklim değişikliği nedeniyle göç takvimi değişen leylekler, Kabaklı Göleti'ni kışlama alanı olarak kullanıyor. Prof. Dr. Karakaş, gölette daha önce kışlayan leylek tespit edilmediğini, artık görüldüğünü ve bunun popülasyonda artışa işaret edebileceğini belirtti.

Diyarbakır'da mevsimsel yağışlarla canlanan Kabaklı Göleti, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle sonbaharda göç etmesi beklenen leylekler için kışlama alanı haline geldi.

Dicle Nehri kıyısında, tarihi Diyarbakır Surları ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nin çevresinde bulunan Dicle Vadisi, binlerce yıldır birçok kuş türünün Afrika, Avrupa ve Asya'ya göç yolu üzerinde bulunuyor.

Dicle Vadisi, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak kış aylarındaki sıcaklık ortalamalarında yaşanan artış nedeniyle göç etmeyen leylek kolonilerine daha uzun süre ev sahipliği yapıyor.

Göç takvimi değişen leylekler Dicle Vadisi bünyesinde yer alan ve mevsimsel yağışlarla su seviyesi artan Kabaklı Göleti'ni de mesken tuttu.

Afrika'dan ilkbaharda üreme dönemini geçirmek için Diyarbakır'a gelen leyleklerden bir bölümü sonbaharda Nil Vadisi'ne göç etmek yerine iklim değişikliğinin de etkisiyle uyum sağladıkları bölgede kışı geçiriyor, gölette besin ve su ihtiyacını karşılıyor.

Diyarbakır'da leylek popülasyonunda artış bekleniyor

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, bölgedeki canlı türleri üzerinde uzun yıllardır bilimsel gözlemler yaptığını belirtti.

Gözlem yaptığı türlerden birinin de leylekler olduğunu ifade eden Karakaş, leyleklerin Türkiye'nin tamamında yaz göçmeni bir tür olduğunu belirtti.

Karakaş, leyleklerin ilkbaharda Türkiye'ye giriş yaptığını, yavruladıktan ve yavrularını büyüttükten sonra eylül ayına kadar yurdu terk ettiğini anlatarak, "Özellikle yaşanan son ekolojik değişiklikler, küresel ısınma ve bunun sonucu olan iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemiz de dahil birçok ülkede artık kış aylarında da leyleklerin kaldıklarına şahit oluyoruz. Diyarbakır'da leyleklerin kışlamaya başladığını gördük." dedi.

Bu konuda hazırladıkları bir makalenin de yayımlandığını belirten Karakaş, "Geçmiş yıllarda Batman Çayı'nda, Bismil Ovası'nda 20-30 hatta 70'e varan birey tespitlerimiz oldu. Kabaklı Göleti'nde kışlayan birey tespitimiz hiç yoktu. Artık Kabaklı Göleti'nde de kış döneminde leylekleri görmemiz sevindirici. Bunu da bireylerin artması ve iklimin uygun hale gelmesi olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Karakaş, göçün maliyetli ve meşakkatli bir yolculuk olduğunu dile getirerek, pek çok bireyin göç sırasında zorluklarla mücadele ederken öldüğünü ifade etti.

İklimin ılımanlaşması ve uygun besin koşullarının oluşmasıyla bazı bireylerin bu meşakkatli yolculuğun yerine masrafsız şekilde bulunduğu alanda kalmayı tercih ettiğini anlatan Karakaş, şunları söyledi:

"Farklı bir bilimsel çalışmaya göre göç etmeyen bireylerde kısmen üreme başarısının daha fazla olduğuna dair de emareler var. Belki gelecekte göç etmeyen bireylere dayalı olarak leylek popülasyonunun artış gösterebileceğini söyleyebiliriz."

Prof. Dr. Karakaş, leyleklerin Anadolu'da kutsal kabul edilmesi nedeniyle de daha yaygın olarak yer edindiğini ve yaşam alanlarına yakın yerlerde konaklayabildiğini belirtti.

Kaynak: AA
İklim DeğişikliğiDiyarbakırHayvanlarGüncelÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da... Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Sergen Yalçın’ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
11:11
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
Yumurtalarını satan kadınlarla ilgili şoke eden detaylar: Fizilsel özelliklere göre katalog oluşturmuşlar
11:06
Beşiktaş’ta Italiano için ayrılık iddiası Kaderini 3 maç belirleyecek
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek
11:05
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
10:53
Erzurum’da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200’ü şimdiden hazır
Erzurum'da dondurucu kış öncesi 500 mezar kazılıyor, 200'ü şimdiden hazır
10:45
Ronaldo’ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
Ronaldo'ya kesildiği öne sürülen 215 sterlinlik ceza, 38 saniyelik kazancına eşit
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:53:33. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da leyleklerin Kabaklı Göleti'nde kışladığı ilk kez tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei