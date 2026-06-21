Diyarbakır'da Market Patlaması: 4 Kişiye İddianame - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Market Patlaması: 4 Kişiye İddianame

Diyarbakır\'da Market Patlaması: 4 Kişiye İddianame
21.06.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki markete patlayıcı atan 4 kişi hakkında 18-33 yıl hapis cezası talep edildi.

DİYARBAKIR'da bir markete patlayıcı madde atılması ile ilgili 2'si çocuk 4 kişi hakkında 2 iddianame düzenlendi. 4 kişi hakkında 4 ayrı suçtan farklı oranlarda hapis cezası talep edildi.

Olay, 11 Aralık 2025'te saat 20.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Markete İ.Y. (16) tarafından patlayıcı madde atıldı. Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli kaçtı. Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri patlayıcı madde atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangın çıktığı, iş yerinin yanından geçen bir kadının da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Ayrıca çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı incelemesinin ardından İ.Y. ve M.K.(16) ile olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen İ.Y.'nin ağabeyi Mehmet Yağınlı (32) ve yardım ettiği öne sürülen İ.D. (51), gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 2 maske, şarjör ve 25 fişek ele geçirdi. Şüphelilerden İ.Y. ile ağabeyi Mehmet Yağınlı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ: HASARIM 2 MİLYON TL CİVARINDA

İş yeri sahibi S.D. verdiği ifadede, kamerayı izlediğinde patlayıcı atan şüphelinin husumetlisi olan Mehmet Yağınlı'nın kardeşi İ.Y. olduğunu söyledi. S.D., "Olay günü iş yerinde tezgah arkasında oturduğum esnada yere düşen metal bir ses duydum. El bombası olduğunu görünce eğildim ve çok şiddetli patlama oldu. Mehmet Yağınlı ile husumetimiz vardı. Oğlum bu şahıslarla husumet yaşadığından dolayı el bombası ile kendisini öldürmeye çalıştıklarını önceden biliyorum. İş yerinde tahmini hasarım 2 milyon TL civarındadır. Olay nedeniyle davacı ve şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Patlayıcı içeri atıp kaçan ve tutuklu olarak yargılanan İ.Y. de savcılıktaki ifadesinde, müştekiyi ağabeyi ile yaşanan olaydan tanıdığını, ayrıca ağabeyinin işlettiği klima dükkanı ile müştekinin marketinin birbirine yakın olduğunu, olay tarihinden önceki zamanlarda müştekinin oğlunun kendi iş yerlerini kurşunladığını, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu söyledi. İ.Y., olay günü kuş oteli olarak bilinen yerde asma tavan işinde olduğunu, iş yerinde çalıştıktan sonra müştekinin iş yerine el bombası atıldığını sosyal medya hesabından öğrendiğini, tutanak içeriklerini kabul etmediğini, maske ile fişeklerin bulunduğu katın başka biri tarafından kiralandığını bildiğini, fişekler ile maskenin kendisine ait olmadığını, olay öncesinde kimse ile görüşmediğini, olayla alakasının olmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

'MÜŞTEKİYİ TANIMIYORUM'

Olayın azmettiricisi olduğu belirtilen ve tutuklu yargılanan ağabey Mehmet Yağınlı ise ifadesinde, "Müşteki S.D.'yi tanımıyorum. İş yerinde gerçekleşen olayla ilgim ve bilgim yoktur. İş yeri sahibinin suçlamalarını kabul etmiyorum. Şüpheli İ.D. ile olay günü karşılaşıp, yanımdaki M.K. ile beraber onun bağ evine gitme sebebim satılık evleri görmektir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

2 İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şüpheliler hakkında Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 2 iddianame düzenlendi. 4 kişi hakkında 'Mala zarar verme', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'Bomba kullanmak suretiyle silahla öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 18 ile 33 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. (DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Market Patlaması: 4 Kişiye İddianame - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

11:16
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
10:04
YKS maratonu devam ediyor İkinci oturum AYT başladı
YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
09:19
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:24:11. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Market Patlaması: 4 Kişiye İddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.