Diyarbakır'da Nevruz Kutlaması Hazırlıkları

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Terör örgütü PKK'nın kendini tasfiye edeceği tartışmalarının yapıldığı bir sürece denk gelen nevruz kutlamalarına sayılı günler kala DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, bu yılki nevruzun önceki yıllardan farklı bir atmosferde kutlanacağını, Abdullah Öcalan'ın yeni mesajının paylaşılacağını belirterek, "Şu an parti yetkililerimiz görüşmelerini yapıyor. Yapılacak görüşmelerin ardından gelecek yazılı veya görsel mesajı alanda paylaşacağız" dedi.

21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları için Diyarbakır'da hazırlıklar sürüyor. DEM Parti Genel Merkezi öncülüğünde çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunca organize edilen nevruz kutlamalarına ilişkin yapılan hazırlık çalışmalarını DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Şahin, bu yılki nevruz kutlamasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te TBMM'de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve Abdullah Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesine ilişkin yaptığı çağrıyla devam eden yeni sürece denk gelmesi nedeniyle önceki yıllara göre farklı olacağını söyledi.

'Bu yıl sadece kutlama değil, nevruzun gerçek anlamdaki yeniden doğuşunu simgeleyen bir nevruz olacak'

Kutlamalar için hazırlıkların devam ettiğini belirten Şahin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla nevruzun çok büyük bir anlam ifade ettiğini dile getirdi. Diyarbakır'da bu yılki nevruzu bir barış kutlaması olarak göreceklerini aktaran Abbas, "Nevruz alanında çalışmalarımız bitmek üzere. Daha önce sabit olan bir platformumuz vardı. Bu platformu yıkılarak, yerine yeni platform oluşturuldu. Buradaki sahada her türlü önlemler alınmış durumda. Sürecin ruhuna uygun bir şekilde halkımızın daha özgür, daha demokratik bir ortamda kendi kimliğiyle, diliyle kutlamasını gerçekleştirecek. Bu yıl sadece kutlama değil, nevruzun gerçek anlamdaki yeniden doğuşunu simgeleyen bir nevruz olacağı için hem barış nevruzu hem özgürlük nevruzu hem de demokratik toplumun inşası noktasında ciddi anlamda özgürlüklerin haykırılacağı bir nevruz olacak. Nevruz sadece Kürtler için değil, tüm Türkiye ve Orta Doğu halkları için ne kadar önemli olduğunu biz her zaman söyledik. Tarihsel süreç de net bir şekilde bunu ortaya koydu. Nevruz ruhunun sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı etkileyen bir ruh olarak ortaya çıktı" diye konuştu.

'Bu yıl her zamankinden daha fazla bir katılım olacak'

Abbas, bu yılki kutlamalara yoğun bir katılımın olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Çok ciddi anlamda katılım olacak. Şu an bunu karşılamaya çalışıyoruz. Diplomasi ve basın alanında yoğun bir katılım olacak. Bunlara ilişkin planlama çalışmamız sürüyor. Her zamankinden daha fazla bir katılım olacak bu yıl. Beklentilerin olduğu yoğun bir süreç içerisindeyiz. Çünkü bu yılki nevruz sadece Diyarbakır için değil, dünya için önemli bir nevruz olduğunu, tarihte ilk defa Öcalan'ın ortaya koyduğu paradigma doğrultusunda demokratik siyasetin, demokratik toplumun inşası, özgürlüklerin ve barışın inşasının öncelendiği bir nevruzdan olacağı kaynaklı olarak bütün dünyanın gözü üzerinde olacak bir nevruz olacak."

'Öcalan'ın mesajını paylaşacağız'

Kutlamalarda Abdullah Öcalan'ın görüntülü ve yazılı bir mesajının paylaşılıp paylaşılmayacağı sorusu üzerine Şahin, "Şu an parti yetkililerimiz görüşmelerini yapıyor. Yapılacak görüşmelerin ardından gelecek yazılı veya görsel mesajı alanda paylaşacağız" diye yanıt verdi.

Bu yılki nevruz kutlama programına AK Parti ve MHP'nin davet edilip edilmediği sorusunu yanıtlayan Şahin, "Şu an bütün siyasi alanlara nevruz davetiyesi göndermemize gerek kalmadan herkesin katılacağı bir nevruz olarak görüyoruz. Barışın olduğu bir ortamda, bu barış ortamında olması gerekiyor."

Nevruz kutlamasını takip etmek için çok sayıda gazetecinin başvuru yaptığını söyleyen Şahin, "Nevruz alanında olmak için gazetecilerin yoğun başvurusu var. Önceki yıllara göre çok fazla başvuru var" şeklinde konuştu.