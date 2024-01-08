Diyarbakır\'da özel halk otobüsü şoförüne silahlı saldırı: 3 tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Serkan Aslan'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, S.Ö, M.Ö. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.Ö, S.Ö. ve İ.Ö. tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaşar Kemal Caddesi'nde, 5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda, 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Serkan Aslan ile bir kişi yaralanmıştı. Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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