Diyarbakır'da Sağanakta Taşkınlar Yaşandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Sağanakta Taşkınlar Yaşandı

Diyarbakır\'da Sağanakta Taşkınlar Yaşandı
15.03.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da sağanak sonrası dereler taştı, bazı evler ve tarım arazileri su altında kaldı.

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazilerini su bastı.

Kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sur ilçesinde sağanakla birlikte Eğertutmaz Deresi taştı. Çınar ve Bağlar ilçelerinin kırsal mahallelerinde de su taşkınları meydana geldi. Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tokaçlı Mahallesi'nde taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri ile evlerin bahçelerini su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde yaşayan Şaban Özden, bölgede zaman zaman benzer taşkınların yaşandığını belirterek, "Daha önce burası yüksek debili bir dereydi. Küresel ısınmayla birlikte suyun debisi bayağı düşmüştü. Yağmurun şiddetlenmesiyle beraber 10-15 yılda bir böyle taşkınlar oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 17:07:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.