Diyarbakır'da Satırlı Saldırı: 4 Esnaf Yaralandı

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İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da alkollü olduğu öğrenilen ve elindeki satırla çevredeki dört esnafı yaralayan E.V., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesindeki Gevran Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen ve elindeki satırla çevrede vatandaşlara hakarete bulunan E.V., 4 esnafı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık çalışanları sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan uyarıya rağmen elindeki satırı bırakmayan E.V., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek, tedaviye alındı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği an güvenlik kamerasına yansıdı.