Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor: Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor, Dönerciler Buz Kütleleriyle Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor: Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor, Dönerciler Buz Kütleleriyle Çalışıyor

Diyarbakır\'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor: Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor, Dönerciler Buz Kütleleriyle Çalışıyor

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeyi tercih ederken, dönerciler ve fırıncılar ise buz kütleleriyle çalışmaya başladı. Bazı döner işletmelerinde vardiya sayısı 2'ye çıkarıldı, bazı ustalar sırtlarına büyük buz kütlesi bağladı.

25.07.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da 40 derecenin üzerinde etkili olan sıcaklıklarda çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeyi tercih ederken, dönerciler ve fırıncılar ise buz kütleleriyle çalışmaya başladı. Bazı döner işletmelerinde vardiya sayısı 2'ye çıkarıldı, bazı ustalar sırtlarına büyük buz kütlesi bağladı.

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün de uyarılarda bulunduğu ve yaklaşık bir haftadır 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti. Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Parkı'na gelen çocuklardan bazıları, uyarı levhalarına aldırış etmeden yaklaşık 3 metre yükseklikten 1 metre derinliğindeki suya atlayarak serinledi. Bazıları da yüzdükten sonra havuz kenarında betonun üzerinde güneşlendi. Bazı döner işletmeleri de yüksek sıcaklık nedeniyle vardiya sayısını 2'ye yükseltirken, bazı ustalar sırtlarına bağladıkları büyük buz kütlesi ile serinlemeye çalıştı.

'ANZELE'NİN SERİN SUYU VAR'

Gölgelik alanda serinlemeye çalışan Nihat Kurtkoru, Anzele Parkı'nın sıcak havalarda özellikle çocukların tercih ettiği yerlerin başında geldiğini belirterek, "Burası çok güzel bir yer. Hem serin hem de çok eski bir tarihçesi var. Diyarbakır'ın en güzel yerlerinden biri. 40-42 derece sıcaklıkta çocuklar suya girdikten sonra burada üşüyorlar. Güneşte durmamız da doğru değil. Özellikle 10.00 ile 17.00 arası müthiş sıcak" dedi.

Üçkuyu Mahallesi'nden Anzele Parkı'na gelen Emir Kılıç (12), "Hava ateş gibi. Evde leğen içerisine soğuk su bırakıyoruz. Öyle olmayınca bu kez Anzele Parkı'na geliyoruz. Çok uzak olan Üçkuyu Mahallesi'nden buraya geldik" diye konuştu.

'GÜNDE 30 LİTREYE YAKIN SU İÇİYORUZ, 10 BUZ İSTİYORUZ'

Döner işletmecisi Süleyman Sun ise sıcaklar nedeniyle döner başında çok zorlandıklarını belirterek, "Dönerlerimiz karşılıklı olduğu için sıcaklık 2-3 kat artıyor. O yüzden sıcaklığa karşı böyle bir çözüm bulduk. Buzlar bir nevi de olsa serinletiyor. Döner ustaları 2 veya 3 kişiden oluşuyor. Aralıklı olarak dışarıya çıkıp ayaklarını soğuk su içerisine bırakıyorlar. Yoksa çekilecek gibi değil. Günlük olarak dışarıdan 10 buz istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Döner ustası Taha Ali de günde 30 litreye kadar su içtiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"14 yıldır bu işi yapıyorum, her sene olan sıcaklık bu yıl daha fazla. Hava sıcaklığı 40 derece ama ateşin yanında 80 derece oluyor. Sırtıma da buz bağladım. Bazen de çıkıyoruz dışarıya, ustalar değişiyor. Köpük kutu içerisine su bıraktık, gidip orada da serinliyoruz. Günde 30 litreye yakın su içiyoruz. O kadar sıcak ki her gün buz siparişi veriyoruz. Sırtımıza bağlıyoruz artık, ayaklarımızı köpük kutu içerisinde suya bırakıyoruz."

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Gastronomi, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor: Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor, Dönerciler Buz Kütleleriyle Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:25:31. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor: Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor, Dönerciler Buz Kütleleriyle Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement