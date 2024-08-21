Diyarbakır'da Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı kapsamında 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı kapsamında 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı padişahı Sultan II. Bayezid tarafından 528 yıl önce kurulan ve asırlardır toplumsal dayanışma ile yardımlaşma geleneğini sürdüren Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı kapsamında toplam 30 çocuk için sünnet şöleni düzenledi.

21.08.2024 18:02
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Diyarbakır'da Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı kapsamında 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı padişahı Sultan II. Bayezid tarafından 528 yıl önce kurulan ve asırlardır toplumsal dayanışma ile yardımlaşma geleneğini sürdüren Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı kapsamında toplam 30 çocuk için sünnet şöleni düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlik, bölgedeki vatandaşlar ve çocuklar için unutulmaz anlara sahne oldu. Diyarbakır'da gerçekleştirilen sünnet şöleninde, 30 çocuğa kıyafetler giydirildi, bisikletler alındı.

Lunaparkta doyasıya eğlenen çocuklar ve aileleri; tarihi Ongözlü Köprü üzerinde gökyüzüne uçan balonlar bıraktıktan sonra davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekti. Diyarbakır sokaklarında TOGG'lar ve otobüslerle beraber birçok aracın eşlik ettiği uzun konvoya yunuslar da katılarak, çocukların güvenliği ve eğlencesine katkı sağladı.

Şölenin final etkinliğinde çocuklar folklor ve bando gösterileri eşliğinde Palyaçolar, şişme oyun alanları, balonlar, yüz boyama gibi eğlencelerle doyasıya eğlendi. Yine gelenekler yaşatılarak çocuklara altın takıldı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 528 yıllık hayır şartını bugün sürdürebilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler, toplumun birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Bugün burada, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, onların milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Umuyoruz ki gençlerimiz, vatanına ve milletine yararlı, başarılı bireyler olarak gelecekteki yerlerini alacaklar. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, bizler elimizden geldiğince onlara kol kanat germeye ve yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur Kaymakamı Asım Solak, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kurum müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Diyarbakır\'da Sultan II. Bayezid Vakfı\'nın hayır şartı kapsamında 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı kapsamında 30 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

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