Diyarbakır'da Sürücüsüz Traktör Projesi

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezince (GAPUTAEM) Diyarbakır'da çiftçilere traktörlerini sürücüsüz kullanabilme imkanı sağlayacak ekipman temini için hazırlanan "Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi" tanıtıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen, GAPUTAEM tarafından yürütülen proje kapsamında yüzde 90 hibeyle Diyarbakır'ın Bismil, Silvan, Yenişehir, Çınar ve Sur ilçelerindeki 13 çiftçinin traktörüne otomatik dümenleme sistemi monte edilecek. Sistemin uydu bağlantısı kesintilerine karşı sorunsuz çalışması için 5 ilçede baz istasyonu kuruldu.

GAPUTAEM Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Genel Koordinatörü Mehmet Suphi Özer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması için örnek ve yenilikçi projeler ürettiklerini ve kurumlardan gelen projelere destek verdiklerini belirterek bölgenin ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Toprakta Dijital Ayak İzi Projesi"nin yaklaşık 9 milyon liralık bütçesinin bulunduğunu, bunun yüzde 90'ının GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hibe edildiğini kaydetti.

Özer, "Çiftçilerimiz bu ekipmanları kullandığı zaman hem zamandan kazanacak hem de doğru gübreleme ve ilaçlamayla üründen daha fazla ekonomik kazanç elde edecek. Yüzde 20-30 gibi bir ek gelir elde etmiş olacak. Böylelikle çiftçimiz kalkınınca ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz de kalkınmış olacak." dedi.

GAPUTAEM Müdürü Kudret Bereketoğlu da çiftçilere sunulacak desteğin hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil ise GAPUTAEM'a hem çiftçilere yönelik verilen eğitimler hem de yürüttüğü projeler dolayısıyla teşekkür etti.

Programda, GAPUTAEM'de ziraat mühendisi ve proje koordinatörü Hüseyin Acar, katılımcıları proje hakkında bilgilendirdi.

Sistem ve kullanılacak ekipmanların tanıtımının da yapıldığı programda, daha sonra merkezin bahçesinde sistemin monte edildiği traktörle uygulama yapıldı.