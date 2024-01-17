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Diyarbakır'da Tabanca İle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tabanca İle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Cihan Demir'in tabancayla vurularak öldüğü, A.K. ve N.K. adlı kadınların yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan Heycan Çiftçi tutuklandı. Olayın sebebinin Cihan Demir'in kayınbiraderi olan Heycan Çiftçi'nin ablası L.D. ile boşanma aşamasında ve kavgalı olmaları olduğu belirtildi.

17.01.2024 - 16:45,  Güncelleme: 16:49
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DİYARBAKIR'da Cihan Demir'in (32) tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği, A.K. ile N.K. adlı kadınların da yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan Heycan Çiftçi (20), tutuklandı. Çiftçi'nin ablası L.D. ile Cihan Demir'in boşanma aşamasında ve kavgalı oldukları, olayın da bu nedenle yaşandığı bildirildi.

Olay, 15 Ocak'ta Sur ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan Heycan Çiftçi, belinden çıkardığı tabancayla Cihan Demir'e ateş edip vurdu. Kavgada ayrıca A.K. (15) ve N.K. (37) adlı kadınlar da yaralandı. Bu sırada bölgede bulunan TEM polisleri kavgaya müdahale ederek Heycan Çiftçi'yi tabancasıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılardan Cihan Demir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihan Demir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. A.K. ile N.K.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

KAVGANIN NEDENİ ABLA ENİŞTE KAVGASI

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Heycan Çiftçi'nin Cihan Demir'in kayınbiraderi olduğunu tespit etti. Heycan Çiftçi'nin ablası L.D. ile Cihan Demir'in 4 çocukları bulunduğu, boşanma aşamasında ve kavgalı oldukları belirlendi. Heycan Çiftçi'nin olay günü karşılaştıklarında bu nedenle tartışma çıktığı, tabancayla Demir'i yüzünden vurduğu belirtildi.

Heycan Çiftçi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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HABER Burak EMEKDİYARBAKIR,(DHA)-

Diyarbakır\'da Tabanca İle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Tabanca İle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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