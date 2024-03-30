Diyarbakır'da yol yapım çalışmasında petrol boru hattı patladı: Ham petrol sulama kanalına karıştı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yol yapım çalışması esnasında, Hazro ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol boru hattına müdahale sonucu sızıntı meydana geldi. Ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı.
Alınan bilgiye göre, Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi'nde bulunan TPAO'ya ait sahadan uzanan petrol boru hattı, yol yapım çalışması esnasında patladı. Çevreye yayılan ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanalına karıştı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
TPAO'ya bağlı ekipler olay yerine gelerek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol boru hattı patladı. Patlama sonucu meydana gelen sızıntı nedeniyle ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı. TPAO ekipleri olay yerine gelerek onarım ve temizleme çalışmalarına başladı.
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