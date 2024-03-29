Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Danimarka\'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmet Müdürü Aydın Çetin ve Proje Koordinatörü Özgür Özdemir, Sosyal İçerme İçin Spor Projesi kapsamında yapılacak işbaşı ve gözlem faaliyetlerinin hazırlığı için Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin, yaptığı açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Programına sunulan Sosyal İçerme İçin Spor Projesi'nin kabul edildiğini, proje kapsamında çalışan personelin hareketliliğini sağlamak amacıyla 10 kişilik bir ekiple nisan ayında Danimarka'ya gidileceğini, programın 9 gün süreceğini söyledi.
Program öncesi gözlem faaliyetlerinin hazırlığı için Proje Koordinatörü Özgür Özdemir ile Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldiklerini aktaran Çetin, proje ile Danimarka'da spor alanında kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının yerinde incelediklerini belirtti.
Proje kapsamında kurumda görev yapan eğitmen ve uzmanların niteliğini artırmak, farklı ülkelerdeki deneyimlerden öğrenmelerini sağlamak ve yenilikçi girişimlerini desteklemek istediklerini anlatan Çetin, "Kentte kısıtlı imkanlara sahip savunmasız gruplar için spor alanında yeni yatırımları ve çalışmaları teşvik etmek ve spor alanında fırsat eşitsizliğini azaltıcı tedbirlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Çetin, proje ile özellikle hassas gruplara yönelik spor faaliyetleri, spor yatırımları, spor aracılığıyla öğrenme ve farkındalık çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulacaklarını bildirdi.
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