Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümünde 'Fetih Yürüyüşü' yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümünde 'Fetih Yürüyüşü' yapıldı

Diyarbakır\'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümünde \'Fetih Yürüyüşü\' yapıldı

Diyarbakır'da İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümü dolayısıyla 'Fetih Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş, Fetih Camisi'nden başlayıp Hz. Süleyman Camisi'ne kadar devam etti. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Vali Ali İhsan Su, İslam dininin hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve barış dini olduğunu vurguladı. Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

27.05.2024 07:02
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Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümü dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

Fetih Camisi'nden sabah namazı sonrası meşaleler eşliğinde başlayan yürüyüş, Hz. Süleyman Camisi'ne kadar sürdü.

Cami yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Celal Büyük dualar okudu.

Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı açıklamada, İslam dininin hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve barış dini olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 1385 yıldır ezanın dinmediğini ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her yerinde, her karış toprağında şehitlerimizin kanları var. İnşallah kıyamete kadar camilerimizde ezanlarımız dinmeyecek, gönderlerimizden bayraklarımız inmeyecek. O günden bugüne nice şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama her zaman vatan topraklarına sahip çıktık. Vatanımıza, toprağımıza ve mukaddesatımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Diyarbakır'ımızın Fethi'nin 1385. yılını tebrik ediyorum."

Daha sonra, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, HÜDA PAR İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümünde 'Fetih Yürüyüşü' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıl dönümünde 'Fetih Yürüyüşü' yapıldı - Son Dakika
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