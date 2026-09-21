Diyarbakır Karacadağ OSB\'de üretime geçen 3 fabrika 150 kişiye iş sağladı

Diyarbakır'da Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 84 girişimciye tahsis edilen 86 parselin 3'ünde inşa edilen fabrikalarda üretim başladı.

Karacadağ'ın eteklerinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde tahsis edilen yaklaşık 3 bin dekar alanda kurulumuna başlanan OSB'de 2023'ün mayıs ayında başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

OSB'de 123 parselden 86'sı 84 girişimciye tahsis edildi. Bu parsellerin 8'inde proje çalışmaları, 67'sinde fabrikaların inşası devam ediyor.

Karacadağ OSB'de 3 parselde kurulan fabrikalarda çarklar dönmeye başlarken, 6 parselde tamamlanan fabrikalarda deneme üretimleri sürüyor.

Üretime geçen 3 fabrikada yaklaşık 150 kişi istihdam edilirken, tahsis edilen 86 parsel için hedeflenen istihdam, 4 bin 600 kişi.

"Huzur ortamı sanayici için olmazsa olmazdır"

Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşir Yılmaz, AA muhabirine, Diyarbakır'ın, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri'nin merkezinde, lojistik, kültürel ve sosyal açıdan önemli bir kent olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu nedenlerle kentin güçlü bir şekilde sanayileşmesi gerektiğini ifade ederek, şu an var olan Diyarbakır OSB'nin talepler karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

Geçmişte terörün neden olduğu olumsuzluklara değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Huzur ortamının olmaması, terör ve şiddetin olması sanayiciyi Diyarbakır'dan uzaklaştırmıştı. Huzur ortamı sanayici için olmazsa olmazdır. Son yıllarda zaten huzur ortamı vardı ve huzur ortamının daha da artacağı görünüyordu. Dolayısıyla Diyarbakır OSB'de sanayicinin yatırım talebi gittikçe artıyordu. Karacadağ OSB'ye de talebin olacağını biliyorduk. Bu yeni süreçle beraber talep patlaması olacağını biliyoruz. Maalesef İran savaşı bu süreci biraz yavaşlattı. Savaş sonsuz değildir, o savaş bitecek. Altyapı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Diyarbakır, organize sanayi bölgeleriyle gelecekte Türkiye'nin önemli sanayi merkezi olacak. Sosyal olarak buna müsaitiz. Yapısal olarak da altyapısını oluşturuyoruz."

"Hedefimiz 150-200 bin arası istihdama ulaşmak"

"Karacadağ OSB'nin hedefi uzun vadede 45 bin dönüm alana ulaşmak. Nihai hedefimiz 150-200 bin arası istihdama ulaşmak. Bu huzur ortamında Diyarbakır, bölgenin, Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin sanayi ili olacaktır. Bu hedefimiz gerçekleşecektir. Bunun önünde artık engel yok. O engeller aşıldı" ifadesini kullanan Yılmaz, bu hedef doğrultusunda Diyarbakır Valiliği başta olmak üzere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile de çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Üç fabrikanın çarklarının dönmeye başladığını kaydeden Yılmaz, kısa zamanda diğer fabrikaların da üretime başlayacağını vurguladı.

Beşir Yılmaz, yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiğini dile getirerek, yakın zamanda bu bölgede yaşayan insanların önemli bir kısmının burada çalışıp evlerine ekmek götüreceklerini belirtti.

Parsel tahsisi yaptıkları 84 firmanın 4 bin 600 kişiyi istihdam etme garantisi olduğunu anlatan Yılmaz, bu fabrikalarda vardiya sayısı arttıkça istihdamın da artacağını ifade etti.

Yılmaz, halihazırda 37 boş parselin olduğunu, bunlar için yapılan 6 başvuru için de yer tahsisi sağlayacaklarını belirterek, geri kalan parseller için de yatırımcılara ellerini çabuk tutmaları önerisinde bulundu.

"Tek çatı altında üretimimiz yüzde 100 arttı"

Karacadağ OSB'de kurduğu mobilya fabrikasında üretime başlayan Mehmet Bekçi, 1986 yılından bu yana baba mesleğini sürdürdüğünü, mobilya ve kapı ürettiklerini söyledi.

Bekçi, daha önce kent merkezinde toplam 500 metrekareden oluşan 4 farklı noktadaki atölyelerinde üretim yaptıklarını belirterek, "Şu an 12 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Burada 60 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz. Hedefimiz 2027'de tam kapasite çalışarak istihdamı 120'ye çıkarmak." diye konuştu.

Daha önce 4 farklı yerdeki atölyelerde işleri organize etmede sorunlar yaşadıklarını dile getiren Bekçi, atölyelerinin tek çatı altında toplanmasıyla çalışanlarla koordineli ve profesyonel üretim yaptıklarını vurguladı.

Bekçi, "Tek çatı altında birleşmeyle üretimimiz yüzde 100 arttı, kalitemiz de arttı. Daha önce bunları yeterince sağlayamıyorduk. Daha önce aylık 2 bin kapı üretirken şu an bu miktar 4 bine çıktı. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığımızda miktarımız 8 bin kapıya çıkacak. Bunu 1 yıl içinde hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Evinin yanı başındaki OSB'de istihdama kavuştu

OSB'nin kurulduğu alanın yakınında yer alan kırsal Kaldırım Mahallesi'nde yaşayan ve mobilya fabrikasında işe giren 33 yaşındaki Hüseyin Akyüz de daha önce hayvancılıkla uğraştığını anlattı.

Akyüz, OSB'de fabrikaların üretime başlamasıyla kendilerine iş imkanı doğduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Evim buradan 2-3 kilometre uzaklıkta. OSB kapımızın önünde. OSB'yi kuran herkesten Allah razı olsun. Ekmeğimizi kapımızın önünde kazanıyoruz. Allah nasip ederse Karacadağ OSB binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. Bölgede yaşayan insanlar ekonomik olarak refaha kavuşacak."

"Altyapı tamamlanmadan fabrika binasını kurmaya başladık"

OSB'de faaliyete geçen araç klimalarının fan ve fan motorlarını üreten fabrikanın sahibi Veysi Özfidan ise daha Mega Sanayi Sitesi'nde 400 metrekarelik bir atölyede üretim yaptığını hatırlattı.

Atölyesinde 12 kişiyi istihdam ettiğini ve alanın küçük olmasından dolayı istedikleri düzeyde üretim ve AR-GE çalışması yapamadıklarını kaydeden Özfidan, atölyede yapılan üretimin yurt dışından gelen müşteriler tarafından "merdiven altı" üretim olarak görüldüğünü, bu nedenle de istedikleri düzeyde ihracat için girişimde bulunamadıklarını kaydetti.

Özfidan, alanda yapılan arsa tahsisinin ardından zaman kaybetmeden inşa faaliyetlerine başladığını aktararak, "Daha bölgede altyapı tamamlanmadan fabrika binasını kurmaya başladık. Fabrikayı, 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 7 bin metrekare alan üzerine kurduk. Yaklaşık 1 aydır burada üretime başladık. Atölyemizde 12 kişiyle üretim yapıyorduk. Şu an 20 kişiyle çalışıyoruz. Hedefimiz yaklaşık 50 kişiyle tam kapasiteyle çalışmak. Atölyede günlük ortalama araçların klima soğutmasında kullanılan 100 fan motoru üretirken burada bu sayıyı en az 400'e çıkaracağız." diye konuştu.

OSB'nin kurulmasından dolayı başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere Diyarbakır Valiliğine, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz'a ve diğer yetkililere teşekkür eden Özfidan, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına değindi.

Özfidan, "Bölgemizde son birkaç yıldır güven ve huzur ortamı hakim. Yeni süreçle birlikte Karacadağ OSB gibi alanlara da ihtiyacımız var. Bu yatırımlar sayesinde gençlerimize ekmek kapısı açılacak, istihdam sayısı artacak ve inşallah güçlü bir ekonomimiz olacaktır. Buna inanıyoruz. Diyarbakır hak ettiği yere ulaşacaktır." dedi.