Diyarbakır Kültür Yolu Festivali\'nde Alişan Konser Verdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan sanatçı Alişan sevenleriyle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı Diyarbakır oldu.

Festival kapsamında merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi Meydanı'nda, sahne alan müzisyen Ömer Karaoğlu, hayranlarıyla buluştu, müzisyen Bekir Köse ve İlahiyatçı Yazar Osman Egin sohbetleri ve ilahilerle Diyarbakırlılara güzel bir gece yaşattı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu'ndan "Büyülü Prens" temsiline ev sahipliği yaparken, Orhan Asena Oda Tiyatrosu'nda Adana Devlet Tiyatrosu tarafından "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Kayapınar Sahnesi'nde ise İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Kral Olmak İstemeyen Aslan" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen "Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları"nda Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Vecihi Özkaya katılımcılara bilgilerini paylaştı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde Züleyha ile Sınırsız Sohbetler'in konuğu Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak oldu.

Diyarbakır Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Anadolu'nun Ezber Bozan Kadınları: Hatice Özdemir Tülün Çalıştayı"na katılan "Anadolu'nun Ezber Bozan Kadınları" kitabının yazarı Hatice Özdemir Tülün, gençlerle bir araya geldi.

Kayapınar Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen III. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali katılımcılarını son kez ağırladı.

"Mihri Hatun'dan Şair Sırrı Hanım'a Şiir Sesli Kadınlar" şiir dinletisi Şuara Mekan'da sanatseverlerle buluştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde ise Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen "Durmuş Benli-Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı Atölyesi" ile katılımcılar yeni bilgi ve beceriler edinme fırsatı yakaladı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde Gülnihal Tasavvuf Müziği Topluluğu da bir konser verdi.

Yenikapı Hançepek Meydanı'na kurulan Çocuk Köyü'nde, çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları minik misafirlerini festivalin son gününde de ağırladı.

Çocuklar, bilim atölyelerinde yeni bilgiler edinirken, "Barışcan ile Çocuk Şarkıları" ve "Kavuklu Pişekar Orta Oyunu" ile gönüllerince eğlendi.

Sanatçı Alişan konser verdi

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'na kurulan sahnede konser veren Alişan, sevenleriyle buluştu.

Alanı dolduran kalabalık sanatçının seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde halay çekti.

İzleyenler arasında kendisi için yazılan dövizleri okuyan sanatçı, aslen Bingöllü olduğunu ama babasının doğum yerinin Diyarbakır olduğunu söyledi.

Uzun zamandır Diyarbakır'da konser vermediğini belirten ünlü Alişan, "Bu güzel organizasyonu düzenledikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığına kocaman bir alkış." ifadesini kullandı.