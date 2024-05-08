İçişleri Bakanı: Diyarbakır merkezli organize suç örgütü çökertildi, 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Diyarbakır merkezli organize suç örgütü çökertildi, 33 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen 'MAHZEN-39' operasyonlarında, elebaşlarının da içinde olduğu organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 33 şüphelinin ise yakalandığını bildirdi. Operasyon sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

08.05.2024 10:02  Güncelleme: 10:08
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen "MAHZEN-39" operasyonlarında, elebaşlarının da içinde olduğu organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 33 şüphelinin ise yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyon ile elebaşlığını cezaevinde olan Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütü çökertilerek 33 şüpheli yakalandı. Yerlikaya, "MAHZEN-39" operasyonu sonucunda, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konulduğunu açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Diyarbakır Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi."

İçişleri Bakanı: Diyarbakır merkezli organize suç örgütü çökertildi, 33 şüpheli yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Diyarbakır merkezli organize suç örgütü çökertildi, 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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