Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Şırnak\'ta "Aile Haftası" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta, "Aile Haftası" kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Valilik önündeki Anıt Park'ta sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, yaptığı açıklamada, amaçlarının küresel risklerden aileleri korumak, ailenin önemini vurgulamak olduğunu söyledi.

Aile Yılı kapsamında etkinliklerinin devam edeceğini bildiren Polat, "Ailelerimiz temel değerlerimizin, kültürümüzün, milli değerlerimizin taşıyıcısıdır. Dolayısıyla biz aileyi toplumun geleceği bireylerin sağlıklı büyümesi için çok önemsiyoruz." dedi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Murat Yıldız, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te de Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın katılımıyla Güres Caddesi'nde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi üzerine il genelinde çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Aile kurumunun önemini anlatan Kızılkaya, "Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki Siirtli hemşehrilerimizin aile kavramına ve kurumuna verdiği değer çok yüksektir." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da yürüyüşe yoğun katılım sağlandığını belirtti.

Vatandaşlardan Özlem Furat Özyeşil de şenlik havasında geçen yürüyüşe katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etkinlik, meydanda halayların çekilmesiyle sona erdi.

Elazığ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, ailenin önemini anlatmak, ailenin geleceğini kurtarmak adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Birol Ekici, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, kentin tüm dünyaya örnek olacak kadar güzel bir aile yapısına sahip olduğunu anlattı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar katıldı.