Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Siirt'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Bayramoğlu Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

İdeal Eğitim Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Medeni Taş, yaptığı açıklamada, Gazze'de insanlığın katledildiğini, orada yaşananların vicdanlarda kapanmayacak derin yaralar açtığını söyledi.

Taş, "Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğiz. İslam ülkelerinin de İsrail'e karşı somut adımlar atması gerekir." dedi.

Şırnak

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle cuma namazı sonrası Yeni Mahalle Geylani Camisi önünde toplanan grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından parti üyesi Mücahit Tatar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistinlilerin yanında olacaklarını ifade eden Tatar, "Derhal İsrail rejiminin Gazze'ye, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya karşı saldırılarını durduracak ciddi adımlar atılmalıdır. Gazze'ye acil olarak insani yardım koridoru oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından vaiz Selim Basutçu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Batman

Mehmet Emin Terece Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu.

Cuma namazının ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Siirt

Hak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Sendika binasında gazetecilere açıklama yapan Olğaç, İsrail'in Gazze'de soykırıma varan şiddetinin insanlık dışı bir duruma geldiğini söyledi.

Bir an önce durması gereken saldırılara Batılı ülkelerin seyirci kalmasına da anlam veremediklerini dile getiren Olğaç, "Filistin konusundaki hassasiyetimizi her platformda dile getiriyoruz ve Filistin'deki kardeşlerimizin her konuda yanlarında olacağız." dedi.