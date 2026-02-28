Diyarbakır tarihi surlarında ayakta kalan 98 burçtan Tek Kapı için restorasyon çağrısı

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki tarihi surlarda ayakta kalan 98 burçtan Tek Kapı'nın hasarlı olduğu belirtilerek, restorasyon çağrısı yapıldı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sur ilçesinde UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan 5 bin 799 metre uzunluğundaki tarihi surlarda, bilinen 101 burçtan 98'i ayakta bulunuyor. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, yaklaşık 5 bin yıllık tarihe sahip surlardaki Tek Kapı burcunun hasarlı olduğunu belirterek, "Maalesef Diyarbakır surlarının restorasyonuyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu surlar dünyaya mal olmuş bir eser. Çin Seddi ile kıyaslanamaz, orası settir burası kaledir. Diyarbakır Surları 5,5 kilometreden fazla, dünyanın şaheser bir yapısıdır. Böyle bir eser, başka bir ülkede olsa milyonlarca insan kuyrukta bekler. İlgililerin bu işe el atmasını istiyoruz. Diyarbakır surlarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması altına girmesini talep ediyoruz" dedi.

'HİÇBİR TEDBİR GÖREMİYORUZ'

Aksu, "Sadece burası değil, sur içindeki tescilli yapıların restorasyonu da yaklaşık 3 yıldır yapılmamış durumda. Diyarbakır bir tarih hazinesi, açık bir müzedir. Bine yakın tescilli yapı var. Bunlar turizme kazandırılırsa hem işsizliğe çözüm olur hem de bölgenin sorunlarını azaltır. Surlardan düşen taşlar birisinin yaralanmasına ya da ölümüne neden olabilir. Geçmişte bu tür olaylar yaşandı. Ancak şu anda hiçbir tedbir göremiyoruz. Yetkili kurum kimse, bir an önce gerekli önlemleri almasını istiyoruz" diye konuştu.