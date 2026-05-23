Diyarbakır Tekstil Sektöründe Kriz Derinleşiyor
Diyarbakır Tekstil Sektöründe Kriz Derinleşiyor

23.05.2026 13:01
Diyarbakır Tekstil OSB Başkanı Ayas, yüksek maliyetler nedeniyle 20 fabrikanın kapandığını belirtti.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sezai Ayas, yüksek faiz, artan maliyetler ve teşvik sisteminin güncellenmemesi nedeniyle sektörde ciddi daralma yaşandığını belirterek, "Son bir yılda yaklaşık 20 fabrika kapandı diyebiliriz" dedi.

Diyarbakır Tekstil İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, tekstil ve sanayi sektörünün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Diyarbakır Tekstil OSB Başkanı Sezai Ayas, sektörde yaşanan ekonomik daralmaya rağmen üretim ve istihdamı korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaklaşık 8 ay önce göreve geldiklerini belirten Ayas, Tekstil İhtisas OSB'de yaklaşık 100 fabrikanın bulunduğunu söyledi. Kuruluş aşamasında temel hedeflerinin gençlerin göç etmesini önlemek olduğunu ifade eden Ayas, "Biz bu fabrikaları kurarken en büyük hedefimiz gençlerimizin gurbete gitmemesi, kendi memleketinde iş bulmasıydı. İlk hedefimiz 20 bin çalışan sayısına ulaşmaktı. Şu an arzuladığımız noktada değiliz ama buna rağmen Diyarbakır'da tekstil sektörü istihdamda birinci sırada yer alıyor" dedi.

Ayas, Diyarbakır genelinde tekstil sektöründe çalışan sayısının bir dönem 22 bini geçtiğini kaydetti.

"KAPANMAYAN DA PERSONEL AZALTTI"

Pandemi, deprem ve ekonomik koşulların sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Ayas, özellikle yüksek faiz oranlarının üretimi ciddi biçimde zorladığını belirtti.

"Bankadaki faizler ciddi anlamda üretimi bloke etmiş durumda. Buna rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen Ayas, son dönemde birçok fabrikanın küçülmeye gittiğini söyledi."

Ayas, "Fabrikalarını bitirip açamayanlar oldu. Son bir yıla baktığımızda yaklaşık 20'ye yakın fabrika kapandı diyebiliriz. Kapanmayanlar da personel azaltmaya gitmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK GEREKİYOR"

Tekstil sektörünün yeniden canlandırılması için teşvik sisteminin güncellenmesi gerektiğini savunan Ayas, özellikle 6. Bölge teşviklerinin geçmişte önemli katkı sağladığını söyledi.

"Yatırımların bölgede devam etmesi için tekstil sektörüne yönelik pozitif ayrımcılık yapılmalı" diyen Ayas, ihracatçılar açısından "çift kur" uygulamasının da gündeme alınması gerektiğini ifade etti."

Ayas, "Bugün ihracat yapan sanayicinin maliyet baskısını azaltacak adımlara ihtiyaç var. Çift kur uygulaması geçmişte düşünülmüştü, bugün de isabetli olur" dedi.

"İKİNCİ ETAPLA HEDEF 40 BİN İSTİHDAM"

Tekstil OSB'nin ikinci etap çalışmalarına da değinen Ayas, yeni alanın tapularının alındığını ve altyapı çalışmalarına başlanacağını, birinci ve ikinci etap birlikte düşünüldüğünde sadece Tekstil OSB'de 40 bin kişinini istihdam edilebileceğini söyledi.

"ESKİDEN AÇILIŞA GİDİYORDUK, ŞİMDİ GEÇMİŞ OLSUNA GİDİYORUZ"

Sektörde yaşanan daralmayı çarpıcı sözlerle anlatan Ayas, son yıllarda fabrikaların zor günler geçirdiğini belirterek, "2,5 yıl önce fabrika açılışlarına gidiyorduk. Son iki yıldır geçmiş olsun ziyaretlerine gidiyoruz. Ama son 4-5 aydır mevcut durumu koruyoruz. Hatta şu anda fabrikalar yeniden personel ilanı açmaya başladı" diye konuştu.

"DİYARBAKIR'IN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Diyarbakır'ın sanayi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ayas, kentte kalifiye eleman eksikliği bulunduğunu ancak bunun zamanla aşılabileceğini söyledi. Ayas, "Diyarbakır büyük bir şehir, çalışkan ve emekçi insanları var. Ancak sanayi geçmişi yeterince olmadığı için kalifiye eleman yetişmesi zaman alıyor. Bir personelden verim almamız bazen bir yılı buluyor dedi.

Artan nakliye ve enerji maliyetlerine de dikkat çeken Diyarbakır Tekstil OSB Başkanı Sezai Ayas, "2018-2019 yıllarında İstanbul'a bir tırı 4 bin 500-5 bin liraya gönderebiliyorduk, bugün maliyetler katlandı" ifadelerini kullandı.

