Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Ziyarette Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bırakarak, dualar etti. Yakınlarını kaybedenler ise hayatını kaybedenlerin mezarlarını başında uzun süre gözyaşı döktü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Hatun da bir grup belediye çalışanıyla birlikte mezarlığa ziyarette bulundu.
Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Valisi ve Beraberindekiler Depremzedeleri Unutmadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?