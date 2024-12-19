Diyarbakır'da deprem konutları için çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da deprem konutları için çalışmalar hızla devam ediyor

Diyarbakır\'da deprem konutları için çalışmalar hızla devam ediyor

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, kentte yapımı süren deprem konutları ile ilgili "Şu ana kadar 6 bin 40 tane konut birinci etapta tamamlandı.

19.12.2024 19:57  Güncelleme: 20:03
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DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, kentte yapımı süren deprem konutları ile ilgili "Şu ana kadar 6 bin 40 tane konut birinci etapta tamamlandı. Önümüzdeki yılsonuna kadar da inşallah bu bölgede toplam 13 bin 190 tane konut, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ ve AFAD başkanlıkları tarafından ilk etabı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı başta olmak üzere diğer kurumların aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Zorluoğlu, ihalesi yapılan 13 bin 190 konuttan 6 bin 40 konuttan oluşan ilk etabın tamamlandığını belirterek, "Şu ana kadar 5 bine yakın konutumuzu, hak sahiplerimize teslim ettik. Hak sahiplerinden de 2 bin 500'ü eşyalarını buraya taşıdı. 2 binin üzerinde aile de şu anda bu bölgede hayatlarına devam ediyorlar. Önümüzdeki yılsonuna kadar 13 bin 190 konutun tamamlanmasıyla birlikte taşınmalar peyderpey devam edecektir" dedi.

'2 OKUL VE 4 CAMİNİN DE ÖNÜMÜZDEKİ YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK'

Vali Murat Zorluoğlu, konutların yanı sıra sosyal alanlar, spor alanları, yürüyüş yolları gibi birçok alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, bu çalışmaların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve desteğinin olduğunu söyledi. Bölgede 214 iş yerinin de yapıldığını belirten Vali Zorluoğlu, 2 okul ve 4 caminin de önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlanacağını ifade ederek, "Biz de Valilik olarak YİKOB üzerinden 32'şer derslikli, 3 tane büyük okulun ihalesini yaptık. İhaleler sözleşme aşamasında. Önümüzdeki günlerde inşallah okullarımızın inşaatına başlanacak. Böylece önümüzdeki yıl, eğitim öğretim döneminde bu bölgede yaşayan ailelerimizin çocukları artık merkeze taşınmayacak ve buradaki okullarda eğitimlerine devam edecekler" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA – Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da deprem konutları için çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika

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