Diyarbakır ve çevre illerin ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Diyarbakır ve çevre illerin ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Diyarbakır ve çevre illerin ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
16.07.2025 01:35
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Diyarbakır, Batman, Elazığ, Bingöl ve Mardin'in ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır, Batman, Elazığ, Bingöl ve Mardin'in ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Adem Karataş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin iradesine ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu ve bu ruhu diri tutmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da bu topraklarda hainlere asla geçit verilmeyeceğini ifade ederek, milletin 15 Temmuz'daki destanını gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını kaydetti.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Elazığ

Elazığ'ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sela okundu, ilahiler seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldığı programda, 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ağın

Ağın ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur-an-ı Kerim'in okunduğu programda, Kaymakam Tuğçe Yılmaz da konuşma yaptı.

Program, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Batman

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yürüyüşle başlayan etkinlik, Kent Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı.

Kur'an-ı Kerim'in tilavet edildiği etkinlikte, ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, yaptığı konuşmada, halkın hain darbe girişimine karşı destansı bir mücadele verdiğini belirtti.

15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyen İmrak, şehitlerin asla unutulmayacağını kaydetti.

Sason

Sason ilçesinde, Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekrana yansıtılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşmasını dinledi.

Kaymakamı Furkan Başar, yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "15 Temmuz, milletimizin iradesine, vatanına ve demokrasisine sahip çıktığı destansı bir gündür." dedi.

Program sonunda camilerde sela okundu.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ise Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şiirler okundu, ilahiler seslendirildi.

Kaymakam Adnan Doğan ve Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Etkinlikte, katılımcılara aşure ikram edildi.

Mardin

Mardin'in Savur ilçesinde ise Atatürk Heykeli Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, açılan fotoğraf sergisi gezildi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlanan aşure, Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Kur'an-ı Kerim'in tilavet edildiği programda, Kaymakam Buyuran ve Belediye Başkanı Hamidi konuşma yaptı.

İlahilerin seslendirildiği etkinlikte, 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Program, İlçe Müftüsü Selahattin Aydın'ın yaptığı duanın ardından camilerden sela okunmasıyla sonlandı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Mardin, Bingöl, Elazığ, Batman, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve çevre illerin ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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