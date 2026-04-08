Diyarbakır ile Filistin Arasındaki Kardeş Belediyecilik Protokolü Savaş Nedeniyle Çevrimiçi Görüşmeyle Gerçekleştirildi - Son Dakika
Diyarbakır ile Filistin Arasındaki Kardeş Belediyecilik Protokolü Savaş Nedeniyle Çevrimiçi Görüşmeyle Gerçekleştirildi

08.04.2026 22:18  Güncelleme: 23:02
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in Yatta Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolü, iki şehir arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliğini amaçlıyor. Protokol, çevrimiçi bir görüşme ile gerçekleştirildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in Yatta Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Yatta Belediyesi yetkilileri, savaş koşulları nedeniyle kente gelemedikleri için protokole dair çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil (Hebron) kentinin güneyinde yer alan Yatta Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Yatta Belediyesi yetkilileri, savaş koşulları nedeniyle kente gelemedikleri için protokole dair çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Yatta Belediye Başkanı Jamil Awad, Stratejik Planlama Departmanı Yetkilisi Iyad Hammad ve Yatta Belediyesi meclis üyeleri yer aldı.

Yatta Belediye Başkanı Awad, Kürtlerin ve Filistinlilerin yaşadığı sorunların birbirine benzemesi nedeniyle aralarında bir bağ kurduklarını ve bu kapsamda ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Eş Başkanlar Bucak ve Hatun da barış ve huzurun Orta Doğu coğrafyasına gelmesinin hem Filistinliler hem de Kürtler için barış dolu bir gelecek umudu taşıdığını vurguladı. Görüşmede, oluşabilecek iş birliği alanları da ele alındı.

Görüşmenin ardından protokol, Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Yatta Belediyesi Başkanı Jamil Awad tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokolün kapsamı

Hazırlanan protokol ile iki kent arasında yerel yönetimden kültüre, gençlikten şehir planlamasına kadar birçok alanda kapsamlı iş birliği hedefleniyor. Türkiye ile Filistin halkları arasındaki tarihsel dostluk ve dayanışma temelinde hazırlanan protokol, Diyarbakır ile Yatta arasında karşılıklı saygı, kardeşlik ve ortak gelişim ilkeleri doğrultusunda uzun vadeli bir iş birliği zemini oluşturuyor.

Protokol kapsamında iki belediye arasında belediye hizmetleri, ekonomi, kültür, eğitim, gençlik, halk sağlığı, çevre ve şehircilik alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

Yerel yönetimden kültüre geniş iş birliği

Hazırlanan kardeş şehir protokolüyle yerel yönetim uygulamaları, iyi yönetişim, belediye hizmetleri ve altyapı alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması planlanıyor. Ayrıca kültürel mirasın korunması, sanat etkinlikleri, sergiler, kültür günleri ve sanat heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri de iş birliği başlıkları arasında yer alıyor.

Gençlik, spor ve eğitim alanlarında ise ortak kamplar, girişimcilik programları, genç liderlik çalışmaları, spor turnuvaları ve üniversiteler arası kardeşlik programlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Akıllı şehirler ve sürdürülebilir kalkınma vurgusu

Protokolde şehir planlaması, akıllı şehir uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları da öne çıkıyor. Bu kapsamda ana planların hazırlanması, ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi, belediye yönetiminde akıllı sistemlerin kullanılması, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) uygulamaları ile acil durum ve iyileşme planlaması alanlarında ortak çalışmalar yapılacak.

Ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ise yerel ticaretin geliştirilmesi, geleneksel el sanatlarının desteklenmesi ve ekonomik heyetlerin karşılıklı ziyaretleri planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Diyarbakır ile Filistin Arasındaki Kardeş Belediyecilik Protokolü Savaş Nedeniyle Çevrimiçi Görüşmeyle Gerçekleştirildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
SON DAKİKA: Diyarbakır ile Filistin Arasındaki Kardeş Belediyecilik Protokolü Savaş Nedeniyle Çevrimiçi Görüşmeyle Gerçekleştirildi - Son Dakika
