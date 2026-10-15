Kayapınar'da park halindeki araçta yılan paniği: Ekipler başaramadı, çevredekiler çıkardı

Kayapınar'da park halindeki araçta yılan paniği: Ekipler başaramadı, çevredekiler çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır Kayapınar'daki Talaytepe Mahallesi'nde park edilmiş bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşı sonuç vermeyince yılanı kaputtan çevredeki kişiler çıkardı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilin kaputuna giren yılanı çevredekiler çıkardı.
KAPUTA YILAN GİRDİ
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007'nci Sokak'ta meydana geldi. 34 GSE 044 plakalı otomobilin kaputuna yılan girdiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE ÇIKARAMADI, VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, uzun süre uğraşmalarına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Bunun üzerine vatandaşlar devreye girerek yılanı otomobilin kaputundan çıkardı.
Kaynak: DHA
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