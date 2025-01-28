Diyarbakırlı STK'lar TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakırlı STK'lar TBMM'yi Ziyaret Etti

Diyarbakır'dan Ankara'ya giden STK'lar, siyasi partilere Kürt meselesi için destek çağrısında bulundu.

28.01.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen sivil toplum kuruluşları, TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti. CHP ve AKP görüşmelerinin ardından ANKA'ya konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Güleç, Kürt meselesinin çözümüyle ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktararak "Görüşmeler iyi ve olumlu geçti. Kendilerinden sürece desteklerini ve katkıda bulunmalarını istedik" dedi.

Diyarkabır'dan Ankara'ya gelen ve aralarında İHD, Diyarbakır Barosu, Ticaret Odası, TMMOB, KESK, DİSİAD, Tabipler Odası, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Roza Kadın Derneği'nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşmarının temsilcileri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle görüştü. STK temsilcileri, bugün önce DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la görüştü ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. STK'ların üçüncü durağı ise AKP Grup Başkanı Abdullah Güler oldu. Güler'e yapılan ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'yla biraraya gelen STK'lar, günün son durağında AKP Genel Merkezi'nde, geçmişte çözüm sürecinde de aktif rol oynayan AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la da haftaya görüşeceği belirtilen STK temsilcileri, MHP ve İYİ Parti'den de randevu talep ettiklerini ancak henüz geri dönüş almadıklarını kaydetti.

"CHP'nin de demokratikleşme adı altında zaten bir çözüm önerileri var"

Diyarbakır'dan gelen STK'lar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve süreçle ilgili CHP Genel Merkezi'nde kurulan Toplumsal Mutabakat Komisyonunun Sözcüsü CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla görüştü. Bir saat 10 dakika süren görüşmeyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, "CHP'nin de demokratikleşme adı altında zaten bir çözüm önerileri var. Görüşme iyi ve olumlu geçti. Kendilerinden sürece desteklerini ve katkıda bulunmalarını istedik" dedi.

"Kürt meselesinin çözümünün diyalogla mümkün olabileceğini ifade ettik"

STK temsilcileri adına konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Güleç, ANKA Haber Ajansı'na AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le gerçekleştirdikleri görüşmeyi de değerlendirdi. Güleç, "Görüşmemizde sürece destek verilmesi gerektiğini söyledik. Sivil toplum örgütlerin de bu sürece destek ve katkı sunacağını, siyasi partilerin elini güçlendirmek için de her zaman hazır olduğumuzu Kürt meselesinin çözümünün diyalogla mümkün olabileceğini ifade ettik" dedi.

Güler, ziyareti olumlu karşıladı

Görüşmede Abdullah Güler'in kendilerini olumlu karşıladığını belirten STK'dan oluşan heyet üyeleri, Güler'in STK'ların AK Parti Grubuna ziyaretini anlamlı bulduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Diyarbakır, Politika, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı STK'lar TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:46 Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham Onlarca ölü var Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı STK'lar TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.