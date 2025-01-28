Diyarbakırlı STK'lar TBMM'yi Ziyaret Etti

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(TBMM) - Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen sivil toplum kuruluşları, TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti. CHP ve AKP görüşmelerinin ardından ANKA'ya konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Güleç, Kürt meselesinin çözümüyle ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktararak "Görüşmeler iyi ve olumlu geçti. Kendilerinden sürece desteklerini ve katkıda bulunmalarını istedik" dedi.

Diyarkabır'dan Ankara'ya gelen ve aralarında İHD, Diyarbakır Barosu, Ticaret Odası, TMMOB, KESK, DİSİAD, Tabipler Odası, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Roza Kadın Derneği'nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşmarının temsilcileri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle görüştü. STK temsilcileri, bugün önce DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la görüştü ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. STK'ların üçüncü durağı ise AKP Grup Başkanı Abdullah Güler oldu. Güler'e yapılan ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'yla biraraya gelen STK'lar, günün son durağında AKP Genel Merkezi'nde, geçmişte çözüm sürecinde de aktif rol oynayan AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la da haftaya görüşeceği belirtilen STK temsilcileri, MHP ve İYİ Parti'den de randevu talep ettiklerini ancak henüz geri dönüş almadıklarını kaydetti.

"CHP'nin de demokratikleşme adı altında zaten bir çözüm önerileri var"

Diyarbakır'dan gelen STK'lar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve süreçle ilgili CHP Genel Merkezi'nde kurulan Toplumsal Mutabakat Komisyonunun Sözcüsü CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla görüştü. Bir saat 10 dakika süren görüşmeyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, "CHP'nin de demokratikleşme adı altında zaten bir çözüm önerileri var. Görüşme iyi ve olumlu geçti. Kendilerinden sürece desteklerini ve katkıda bulunmalarını istedik" dedi.

"Kürt meselesinin çözümünün diyalogla mümkün olabileceğini ifade ettik"

STK temsilcileri adına konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Güleç, ANKA Haber Ajansı'na AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le gerçekleştirdikleri görüşmeyi de değerlendirdi. Güleç, "Görüşmemizde sürece destek verilmesi gerektiğini söyledik. Sivil toplum örgütlerin de bu sürece destek ve katkı sunacağını, siyasi partilerin elini güçlendirmek için de her zaman hazır olduğumuzu Kürt meselesinin çözümünün diyalogla mümkün olabileceğini ifade ettik" dedi.

Güler, ziyareti olumlu karşıladı

Görüşmede Abdullah Güler'in kendilerini olumlu karşıladığını belirten STK'dan oluşan heyet üyeleri, Güler'in STK'ların AK Parti Grubuna ziyaretini anlamlı bulduğunu söyledi.