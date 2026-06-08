DMD hastası 3 yaşındaki Turan için zamanla yarış - Son Dakika
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DMD hastası 3 yaşındaki Turan için zamanla yarış

DMD hastası 3 yaşındaki Turan için zamanla yarış
08.06.2026 10:42  Güncelleme: 10:43
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Konya'da helikopter astsubayı baba ve ev kadını annenin 3 yaşındaki oğulları Turan, ölümcül kas erimesi hastalığı DMD ile mücadele ediyor. Yurt dışında 3 milyon dolarlık gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlatan aile, yüzde 32'ye ulaşabildi. Seslerini duyurmak için İzmir'deki havacılık festivaline katıldılar.

KONYA'da görevli helikopter astsubayı Nevzat Ünal ile ev kadını Melek Ünal (30) çifti, ölümcül kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden oğulları Turan'ın (3) tedavisi için zamanla yarışıyor. Yurt dışındaki 3 milyon dolar tutarındaki gen tedavisi için başlatılan valilik onaylı kampanyada henüz yüzde 32'ye ulaşabilen aile, seslerini duyurabilmek amacıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'ne katılıp, destek aradı. Melek Ünal, "Evladımız söz konusu, nerede bir etkinlik varsa yer mekan fark etmeksizin koşuyoruz. Keşke gücümüz yetse ama ilacın maliyeti çok yüksek, tek başımıza yetişemiyoruz" dedi.

Konya'da görev yapan helikopter astsubayı Nevzat Ünal ve Melek Ünal çiftinin ilk çocukları olan Turan'a, henüz 6 aylıkken yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tetkikler ve genetik testler sonucu nadir görülen kas erimesi hastalığı DMD teşhisi konuldu. Şu an 3 yaşında olan ve yaşıtlarına göre fiziksel gelişimi oldukça geride kalan Turan Ünal, merdiven çıkmakta ve oturduğu yerden kalkmakta güçlük çekiyor, parmak ucunda yürüyor. Hastalığın kasların yanı sıra motor gelişimini de etkilemesi nedeniyle haftanın birkaç günü hem fizik tedavi hem de dil terapisi gören Ünal'ın sağlığına kavuşabilmesi için yurt dışındaki yüksek maliyetli gen tedavisi amacıyla aile geçen yıl 1 Haziran'da valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

İKİNCİ VALİLİK İZNİ ALINDI, KAMPANYA YÜZDE 32'DE

Ünal ailesi, ilk yasal süre içinde gerekli miktarı toplayamayınca pes etmeyerek ikinci kez valilik izni aldı. Kampanyanın yavaş ilerlediğini ve henüz yüzde 32 seviyesinde olduğunu belirten Melek Ünal, seslerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına soluğu İzmir'de aldı. Aile, Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde kapılarını açan Gençlik ve Havacılık Festivali'ne katıldı. Festival alanında kurulan stantta broşürler dağıtarak hayırseverlerin ve havacılık tutkunlarının desteğini arayan acılı anne, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

'HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİL AMA AĞRILARI BAŞLADI'

Oğlunun hastalığını öğrendikleri andan itibaren hayatlarının tamamen değiştiğini söyleyen Melek Ünal, "Turan 6 aylıkken ateşlendiğinde CK ve karaciğer enzimlerinin çok yüksek olduğunu gördüler. Genetik testle bu acı tanıyı aldık. Turan şu an yaşıtlarından fiziksel açıdan çok geride. Semptomları maalesef iyice görmeye başladık; merdiven çıkamıyor, oturduğu yerden destek almadan kalkamıyor. Haftada iki ya da üç gün fizik tedavi alıyor. Konuşmasını da etkilediği için dil terapisine de başladık. Turan 3 yaşında, artık vücudundaki ağrılarının farkında ama hastalığının adından veya ne olduğundan henüz haberi yok. Zamanla yarışıyoruz" diye konuştu.

'3 MİLYON DOLARLIK İLAÇ İÇİN YETİŞEMİYORUZ'

Bir anne olarak zamana karşı büyük bir çaresizlik yaşadığını ve hayırseverlerden destek beklediklerini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Gerçekten bir anne için çok zor bir süreç. Biz de karşınıza bu şekilde çıkmak istemezdik ama evlat söz konusu olunca akan sular duruyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Keşke kendi imkanlarımızla yetebilsek, yetişebilsek evladımıza ama ilacın maliyeti çok yüksek. Yurt dışındaki bu gen tedavisinin maliyeti tam 3 milyon dolar. Turan için nerede bir festival, kermes, tiyatro ya da etkinlik varsa yer ve mekan fark etmeksizin oraya gidip sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hava Kuvvetleri'mizin bu anlamlı gününde de İzmir'de sesimizi duyurmak istedik. Tüm Türkiye'den, vicdan sahibi herkesten oğlumuzun elinden tutmalarını, Turan'ı sağlığına kavuşturmalarını bekliyoruz."

Kaynak: DHA

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