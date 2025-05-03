DMM'den Netanyahu Uçağına Hava Sahası Açıldı İddiasına Yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Türkiye, Netanyahu'nun uçağı için hava sahasını açtı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Türkiye, Netanyahu'nun uçağı için hava sahasını açtı" iddiasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyaret için Türk hava sahasının açılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü soykırım politikaları sonucu hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."