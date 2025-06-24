Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Rusya\'dan Dnipro\'ya füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
24.06.2025 17:40
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Rusya\'dan Dnipro\'ya füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 160'tan fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 160'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

RUSYA'DAN DNİPRO'YA FÜZE SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ölü sayısının arttığını belirtti.

Dnipro'ya Düzenlenen Füze Saldırısında 11 Ölü, 160 Yaralı

11 ÖLÜ, 160'TAN FAZLA YARALI

Saldırının yapıldığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Zelenski, "Şu ana kadar 160'tan fazla kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 11 kişi öldü. Enkaz hala kaldırılıyor, bu nedenle ölü sayısı maalesef artabilir." ifadesini kullandı.

Zelenski, saldırıdan dolayı kentteki bir yolcu treni ile evler ve okulların da hasar aldığını aktararak, "Trende 500'den fazla yolcu vardı. Beş vagon hasar gördü. Can kaybı yok. Tüm yaralılara yardım sağlandı." açıklamasını yaptı.

Dnipro'ya Düzenlenen Füze Saldırısında 11 Ölü, 160 Yaralı

ZELENSKİ: RUSYA'YA YAPTIRIMLAR GÜÇLENDİRİLMELİ

Rusya'nın, farklı ülkelerden getirilen bileşenler olmadan füzeleri üretme imkanına sahip olmadığını savunan Zelenski, şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle, Rusya'yı suç ortaklarıyla birleştiren planları mümkün olduğunca sınırlamak önemlidir. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da önemli ölçüde güçlendirilmelidir."

Zelenski insanların hayatını kurtarmak için mücadele verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ne için savaştığımızı açık bir şekilde biliyoruz ve bu da hayatı savunmaktır. Rusya savaşı neden sürdürdüğünü açıkça biliyor ve bu, hayatı hiçe saymak ve topraklarımızı insanlardan temizlemeye çalışmaktır. Bu, taraf seçmenin zor olduğu bir mücadele değil. Ukrayna'nın yanında olmak, hayatı savunmaktır."

Dnipro'ya Düzenlenen Füze Saldırısında 11 Ölü, 160 Yaralı

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SALDIRIYA TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Dnipro'ya yapılan füze saldırısına tepki gösterdi.

Saldırı sonucu bir yolcu treni ile sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Sybiha, "Sıradan bir yolcu treni, okullar ve anaokulları, bir hastane ve bir klinik hasar gördü. Ölenler ve yaralananlar var." ifadesini kullandı. Rusya'ya yönelik baskının artırılması çağrısında bulunan Sybiha, "Liderler, NATO Zirvesi için Lahey'de toplanırken, Rusya terör ve barışı reddetme mesajı gönderiyor. Müttefiklerin, Moskova'ya baskıyı artırması bir güvenilirlik meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Dnipro, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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