Doç. Dr. Alkan: Bitlis'teki Depremler İçin Diri Fay Haritası Güncellenmeli - Son Dakika
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Doç. Dr. Alkan: Bitlis'teki Depremler İçin Diri Fay Haritası Güncellenmeli

Doç. Dr. Alkan: Bitlis\'teki Depremler İçin Diri Fay Haritası Güncellenmeli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hamdi Alkan, Bitlis'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremlerin aktif diri fay haritasında yer almadığını belirtti. Alkan, bölgede yaşanan depremlerin jeolojik önemine dikkat çekerek haritanın güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

29.11.2024 11:51  Güncelleme: 11:57
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VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Bitlis'te 27 Kasım'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Doç. Dr. Alkan, bu depremlerin olduğu fayın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) aktif diri fay haritasında olmadığını belirterek, "Deprem oldu ama haritalarda orada fay yok. Burası jeolojik olarak özel bir bölge. Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Bitlis'te 27 Kasım'da saat 05.50 ile 05.56'da 4.3 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, bu depremleri değerlendirdi. Depremleri sıklıkla tecrübe eden bir ülke olduklarını belirten Doç. Dr. Alkan, Bitlis ve civarının da bu durumdan etkilenen bir bölge olduğunu söyledi. Bitlis'in Hizan ilçesi civarında 25 Eylül'de 4,6 büyüklüğünde, ardından da 27 Kasım tarihinde 4,3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldiğini belirten Alkan, "Meydana gelen depremlerde bölgenin depremsellik olarak bir üretkenliğini tektonik ya da volkanik bir deprem üreten bir bölge olduğunu bize gösteriyor. Ana şoktan sonra 30 artçı şok meydana geliyor. Bunlar küçük küçük devam edecektir" diye konuştu.

'DİRİ FAY HARİTASININ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR'

27 Kasım'da olan depremlerin Hizan'ın hemen batısında, Eylül ayında meydana gelen depremin ise Hizan'ın doğusunda meydana geldiğini kaydeden Doç. Dr. Alkan, Bitlis ve Van bölgesinde çok sayıda aktif diri fayın olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

"MTA'nın diri fay haritasında burada birçok fay da görünüyor. Burada ilginç olan bu depremlerin olduğu yerde herhangi bir diri fayın görünmüyor olması. Burada fay veya fay zonu görünmüyor. Bu depremler doğrultu atımlı faylardır. MTA'nın fay haritasında baktığımızda çizgilerin olduğu yerler faylardır. 27 Kasım'da meydana gelen depremlere baktığımızda bu haritada fay görünmüyor. Burada önemli olan eğer bir yerde deprem varsa orada fay vardır. Buranın dikkate alınıp çalışılması gerekiyor. Diri fay haritası sürekli güncelleniyor. Her yapılan yeni çalışmada özellikle MTA'nın AFAD'ın üniversitelerin yaptığı çalışmalarda bunlar belli periyotlarda güncelleniyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından diri fay haritası tekrar güncellemeler oldu. Ama bu haritaya baktığımızda Bitlis'te meydana gelen son depremlerde haritaya baktığımızda fay yok. MTA'nın diri fay haritasının güncellenmesi gerekiyor. Burası jeolojik olarak özel bir bölge. Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor. Jeofizik mühendisleri olarak şu an belli çalışmalar yapıyoruz. Bu depremlerin çözümleri bize neyi gösteriyor diye çalışmalarımıza başladık ama diğer kurumlarımızın burada özellikle bir çalışma yapması gerekiyor."

Haber: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doç. Dr. Alkan: Bitlis'teki Depremler İçin Diri Fay Haritası Güncellenmeli - Son Dakika

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