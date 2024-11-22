Doğal Gazda Yeni Ortaklıklar Önemli

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MVM CEEnergy Üst Yöneticisi (CEO) Laszlo Fritsch, doğal gazda yeni ortaklıkların önemli olduğunu belirterek, "Bu bize portföyümüzü çeşitlendirme fırsatı veriyor." dedi.

Fritsch, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum'un, Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar moderatörlüğündeki "Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ özel oturumunda konuştu.

Avrupa bölgesinin yeşil enerjiye yöneldiğini, bu nedenle doğal gaz kullanımın bir tartışma konusu haline geldiğini dile getiren Fritsch, "Orta Avrupa bölgesinde doğal gazın rolü Avrupa'nın geri kalanına kıyasla daha büyük önem arz ediyor." dedi.

Fritsch, Orta Avrupa ülkelerinin çoğunun denize kıyısı olmadığına ancak bölge için birçok fırsatı da barındırdığına dikkati çekerek, "Bölge için boru hattı ile enerji kaynakları arasındaki dengenin sağlanmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rus gazının önemine de dikkati çeken Fritsch, "Ancak yeni ortaklıklar da oldukça önemli. Bu bize portföyümüzü çeşitlendirme fırsatı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortaklarımızla Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunmaya kararlıyız"

SOCAR Başkanı Rövşen Necef de BOTAŞ'ı 50. yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti ve BOTAŞ'ın son derece güvenilir bir ortak olduğunu dile getirdi.

Necef, "BOTAŞ ile doğal gazı sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'nin de ötesine taşıyan ve bölgenin enerji güvenliği sağlayan birçok ortak projemiz var." dedi.

Yapay zeka gibi yeni teknolojiler nedeniyle elektriğe talebin arttığını aktaran Necef, "Tedarikçiler arasında rekabet göreceğimizi sanmıyorum, asıl zorluk talebi karşılamak olacak." diye konuştu.

Necef, Azerbaycan'ın artan talep doğrultusunda Avrupa ülkelerinin ana gaz tedarikçilerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

SOCAR'ın 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı hedeflediğini aktaran Necef, bunun doğal gaz üretimlerinin duracağı anlamına gelmediğini anlattı.

Necef, doğal gaza olan talebin devam edeceğine dikkati çekerek, "Biz güvenilir ortaklarımızla daha fazla gaz teslim etme yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Şu anda Azerbaycan, 11 Avrupa ülkesine gaz tedarik ediyor. Bu yılın sonuna kadar bu sayının 12'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bölgenin enerji güvenliğine katkıda bulunmaya kararlıyız ve bunu ortaklar olarak birlikte yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Avrupa'ya erişim noktası"

Oman LNG CEO'su Hamed Al Naamany de BOTAŞ'ın 50. yılını kutlayarak, şirketle LNG tedariki üzerine anlaşma yaptıklarını hatırlattı.

Al Naamany, sürdürülebilir enerjiye erişebilmenin kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, bölgede enerjiyi ve güvenliğini tesis etmeleri gerektiğini söyledi.

Şirketin enerji erişimi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları Türk piyasaları aracılığıyla çözebileceğini belirten Al Naamany, Türkiye'nin Avrupa'ya erişim noktası olduğunu ve Umman'a mesafe açısından Avrupa pazarlarında büyümek için daha yakın konumda olduğunu ifade etti.

Al Naamany, doğal gaz ve LNG alanlarında değişimin devam ettiğine dikkati çekti.

Yenilenebilir enerjiye önem verdiklerini dile getiren Al Naamany, "Bu alanda yatırımlarımızı yapıyoruz ama bunu gazı ortadan kaldıracak bir şey olarak düşünmüyoruz. Çünkü teknoloji hazır değil, maliyetler henüz buna yetecek bir seviyeye çekilmedi." dedi.

OMV Yönetim Kurulu Üyesi Franck Neel de BOTAŞ ile ortaklıklarının 2005'te başladığını, şirketten daha sonra ilk LNG gemisini satın aldıklarını söyledi.

Karadeniz'de bazı gaz alanları üzerinde çalıştıklarını ifade eden Neel, şirketin sığ sularda bazı açık deniz üretimleri yaptığını ancak derin denize geçmeyi hedeflediklerini aktardı.

Romanya'da gaz tesisi inşa edeceklerini bildiren Neel, mavi hidrojenin de önem verdikleri konular arasında yer aldığını kaydetti.