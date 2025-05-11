İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Başkomutan Caddesi yer alan bir apartmanın 7'nci katındaki dairede set üstü ocak montajı yapıldığı sırada gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi.
Ocağın montajını yapan 22 yaşındaki Dursun Erol, kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, doğalgaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın 7'nci katından atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı - Son Dakika
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