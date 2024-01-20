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Doğu Akdeniz ve Doğu Kesimlerde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Akdeniz ve Doğu Kesimlerde Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Akdeniz ve Doğu Kesimlerde Sağanak Yağış Bekleniyor
20.01.2024 - 12:42,
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Doğu Akdeniz ve yurdun doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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