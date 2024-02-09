Doğu Anadolu'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu\'da 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da kar ve tipi sebebiyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1, Ardahan'ın Posof ilçesinde 16, Çıldır'da 3 ve Hanak'ta 4 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

09.02.2024 10:21
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1, Ardahan'ın Posof ilçesinde 16, Çıldır'da 3, Hanak'ta 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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