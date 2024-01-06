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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de dün yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor. Erzurum'da kar temizleme ve buz kırma çalışmaları devam ederken, Ardahan'da vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için önlemler alıyor. Ağrı Dağı ve çevresi karla kaplanırken, Kars'ta bazı vatandaşlar kar temizliği yapıyor. Tunceli'de ise ağaçlar ve bitkiler dondurucu soğuklardan etkileniyor.

Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor
06.01.2024 - 11:29,  Güncelleme: 11:32
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Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de dün yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk havanın etkisiyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Kaldırım ve yollarda buzlanma meydana gelen kentte, belediye ekiplerinin kar temizleme ve buz kırma işlemleri sürüyor.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Yol ve kaldırımların kar ve buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü halı, battaniye ve brandalarla örttü.

Belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ve çevresi de karla kaplandı.

Dağın çevresinde gezintiye çıkan doğa tutkunları fotoğraf çektirdi.

Kars

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Hozat, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Dondurucu soğukların etkisiyle ilçelerdeki ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Park halindeki araçların camlarının da buzla kaplandığı ilçelerde, yaban ve sahipsiz hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Kaynak: AA
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