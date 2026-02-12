Doğu Bölgesinde Kar Engelleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğu Bölgesinde Kar Engelleri

Doğu Bölgesinde Kar Engelleri
12.02.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 307 yerleşim yeri ulaşımda sıkıntı yaşıyor.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 307 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 143 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çaldıran ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muş

Kentte kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 44 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kentte 44 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

Hakkari

Kentte sabah başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar nedeniyle kent genelinde 20 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yerleşim yerleri beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçların üzerinde ve iş yerleri önünde biriken karı temizledi. Belediye ve karayolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

Kentte kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hizan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Karın ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Bölgesinde Kar Engelleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
’Hafız’ Bakan Mustafa Çiftçi’den devir teslim törenine damga vuran sözler 'Hafız' Bakan Mustafa Çiftçi'den devir teslim törenine damga vuran sözler
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Haluk Levent’ten Sedat Peker’le ilgili çok konuşulacak çıkış: ’’Bana bak’’ diye başlayıp... Haluk Levent'ten Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak çıkış: ''Bana bak'' diye başlayıp...

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:22
Futbolda devrim gibi karar Bu ligde beraberlik kalktı
Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:04:03. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Bölgesinde Kar Engelleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.