Doğu Bölgesinde Kar Engelleri

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 307 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 143 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çaldıran ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muş

Kentte kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 44 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kentte 44 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

Hakkari

Kentte sabah başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar nedeniyle kent genelinde 20 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yerleşim yerleri beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçların üzerinde ve iş yerleri önünde biriken karı temizledi. Belediye ve karayolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

Kentte kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hizan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Karın ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.