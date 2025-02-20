Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı Sebebiyle 1362 Mahalle ve Köy Yolu Kapandı

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Doğu Karadeniz'de kar esareti: Bin 362 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 5 ilde kar yağışı nedeniyle toplam bin 362 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde kar yağışı nedeniyle bin 362 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon'da Akçaabat'ta 29, Araklı'da 20, Arsin'de 11, Beşikdüzü'nde 19, Çarşıbaşı'nda 9, Çaykara'da 21, Dernekpazarı'nda 14, Düzköy'de 12, Köprübaşı'nda 10, Maçka'da 66, Of'ta 33, Ortahisar'da 11, Sürmene'de 12, Şalpazarı'nda 26, Tonya'da 21, Vakfıkebir'de 17 ve Yomra'da 23 olmak üzere toplam 373 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Rize ise merkezde 10 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ardeşen ilçesinde 12, Çayeli ilçesinde 10, Derepazarı ilçesinde 10, Fındıklı ilçesinde 7, Güneysu ilçesinde 7, Hemşin ilçesinde 3, İyidere ilçesinde 7 ve Kalkandere ilçesinde 15 olmak üzere toplamda 208 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Erzurum-Rize karayolunda trafik ekipleri tarafından ulaşım kontrollü olarak devam ettirilirken, karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Giresun'da 549 mahalle ve köy yolunun 474'ü kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışından etkilenen iller arasında yer alan Giresun'da ise 549 mahalle ve köy yolunun 474'ü ulaşıma kapandı. Giresun'da merkeze bağlı 53, Alucra'da 22, Bulancak'ta 58, Çamoluk'ta 27, Çanakçı'da 14, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 27, Eynesil'de 11, Görele'de 53, Güce'de 13, Keşap'ta 41, Piraziz'de 22, Şebinkarahisar'da 21, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 mahalle ve köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin'de ise Ardanuç ilçesinde 33, Arhavi ilçesinde 23, Hopa ilçesinde 13, Kemalpaşa ilçesinde 8, merkezde 2 olmak üzere toplam 79 köy yolu ulaşıma kapanırken, Gümüşhane'de de merkezde 55, Kelkit'te 55, Köse'de 6, Kürtün'de 29, Şiran'da 56 ve Torul'da 27 olmak üzere toplamda 228 mahalle ve köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.