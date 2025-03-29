Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi, Ramazan Bayramı Tatilinde Ziyaretçilerini Bekliyor

Doğu Karadeniz'in Pamukkalesi turizm sezonunu açtı

1 Aralık'ta ziyarete kapatılan Göksu Travertenleri Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan ve turkuaz renkli göletleriyle dikkat çeken Göksu travertenleri, turizmdeki önemini her geçen yıl artırıyor. 2024 yılında yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği bölge, yeni sezonda çok daha fazla turisti ağırlamayı hedefliyor.

Giresun Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında başlatılan proje kapsamında 2022'de ziyarete açılan Pınarlar köyünde teras şeklinde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan Göksu travertenleri ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Yeni oluşum sürecinin tamamlanması için 1 Aralık 2024'te kapatılan traverten, bu sezon yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Göksu travertenlerinin Giresun'un en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, geçen sezon 400 bin kişinin ziyaret ettiği bölgeye bu yıl 1 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Başkan Şenlikoğlu, "Giresun olarak çok önemli turizm destinasyonlarına sahibiz ve bunlardan biri de Göksu travertenleridir. Bu bölge sadece Giresun'a değil, Doğu Karadeniz turizmine de büyük katkı sağlıyor. Geçtiğimiz sezon yoğun bir ilgi gördük ve ziyaretçilerin bölgeye yeniden gelmek istediğini gözlemliyoruz. Geçen yıl sezonun kısa olması nedeniyle 400 bin ziyaretçi ağırladık ancak bu yıl bu sayının 1 milyona yaklaşacağını düşünüyoruz" dedi.

"Turizm için ulaşım altyapısı önemli"

Bölgedeki turizm potansiyelinin daha da artırılması için ulaşım altyapısının önemine değinen Başkan Şenlikoğlu, "Dereli ilçemiz, yaylalarıyla da önemli bir turizm destinasyonu. Giresun-Dereli yolu tamamlanarak ulaşım süresi 15 dakikaya indi. Buna ek olarak Dereli-Kümbet ve Kümbet- Şebinkarahisar yollarının da yapılması, İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan stratejik bir hat oluşturacak. Bu sayede bölgedeki turizm yatırımları daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.