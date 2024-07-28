Doğu Karadeniz ve bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 30, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 3, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 25 derece olacak.