Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde Berat Kandili programları düzenlendi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, akşam namazıyla camilere gelerek ibadet etti.
Güllük Camisi'nde vatandaşlar, akşam ezanının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.
Kocaeli
Kocaeli'de, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar ilgi gösterdi.
Gebze ilçesindeki Tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılarak, dualar etti.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.
Karabük
Karabük'te camilerde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, Berat Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı.
Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ndeki programda vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Vatandaşlar, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.
Bartın
Bartın İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.
Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate, ikramlarda bulunuldu.
Düzce
Düzce'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar gerçekleştirildi.
Merkez Büyük Camisi'ne akşam ezanıyla gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Program, ilahi dinleyen cemaate ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.
Bolu
Bolu'da, Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Camisi'nde namaz kılarak dua eden vatandaşlar, daha sonra ilahiler dinledi.
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