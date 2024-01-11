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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde Regaip Kandili programları düzenlendi - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde Regaip Kandili programları düzenlendi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bartın'da vatandaşlar camilere gelerek ibadet etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi. Bolu'da ise Yıldırım Bayezid Camisi'nde kandilin manevi atmosferi yaşandı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde Regaip Kandili programları düzenlendi
11.01.2024 - 19:35,  Güncelleme: 19:37
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Fevziye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Düzce

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Bolu

Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Yıldırım Bayezid Camisi'nde vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kaynak: AA
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